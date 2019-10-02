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Sen Anlat Karadeniz'in Ünlü Oyuncusu Verdiği Pozla Instagram'ı Salladı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin en sevilen oyuncularından olan şarkıcı Öykü Gürkman, dün akşam bir mekanda sahnede yerini aldı. Gürman'ın derin göğüs dekoltesi bulunan mini elbisesi ise Instagram'ı salladı.

Magazin 02.10.2019, 09:51 Billdrt
Sen Anlat Karadeniz'in Ünlü Oyuncusu Verdiği Pozla Instagram'ı Salladı!
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ATV'nin en çok izlenen dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz'in Asya'sı Öykü Gürman, sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme geliyor. Geçen hafta transparan bir kostüm tercihinde bulunan Gürman, bu kez de oldukça cesur mini elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı.

"Evlerinnin önü boyalı direk" şarkısıyla bir döneme damga vuran ve dizideki başarısıyla da oldukça takdir toplayan Gürman, oyunculuğunun yanında büyük bir hızla konserlerine de devam ediyor. Çok uzun süre dizi çekimlerinden geriye bıraktığı vakitlerde eğlenceli konserler veren Gürman, giydiği sahne kıyafetleriyle Instagram'da büyük etki uyandırıyor. 

İşte o fotoğraf:

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