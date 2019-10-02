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Sen Anlat Karadeniz'in Ünlü Oyuncusu Verdiği Pozla Instagram'ı Salladı!
Sen Anlat Karadeniz dizisinin en sevilen oyuncularından olan şarkıcı Öykü Gürkman, dün akşam bir mekanda sahnede yerini aldı. Gürman'ın derin göğüs dekoltesi bulunan mini elbisesi ise Instagram'ı salladı.
ATV'nin en çok izlenen dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz'in Asya'sı Öykü Gürman, sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme geliyor. Geçen hafta transparan bir kostüm tercihinde bulunan Gürman, bu kez de oldukça cesur mini elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı.
İşte o fotoğraf:
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Namaz Vakti 02 Ekim 2019
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|10
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|6
|9
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|6
|9
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|6
|9
|12. Erzurum BB
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|7
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|6
|6
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|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
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|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
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|7
|11
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|11
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|9
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|7
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|7
|7
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|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
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|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
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|7
|8
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|7
|8
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|7
|8
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|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2