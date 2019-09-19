Sen Anlat Karadeniz İzleyicileri İsyan Etti! İşte o Anlar...
ATV ekranlarında yayınlanan ve muhteşem bir reyting elde etmeyi başaran Sen Anlat Karadeniz dizisi 56. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına geldi.
Diziye yeni katılan isimlerden olan Tarık Karakteri, oldukça heyecanlı olan bir dizi olayın sebebi oldu. Saplantılı şekilde Hazan'a aşk hisseden Tarık, karşılık alamayınca onu kaçırdı. Hazan'ın kaçırıldığını duyan Tahir ve Ferat ise hemen Tarık'ın peşine düştü. Fakat kendilerine kurulan tuzaktan habersiz bir şekilde ilerleyen Tahir ve Ferat, saatli bir bomba bulunan eve Tarık tarafından kilitlendi.
İzleyici bölümü izlediği anda sosyal medya hesabı üzerinden oldukça büyük eleştiriler yaptı. uzun süredir Sen Anlat Karadeniz dizisiyle ilgili izleyicilerin ağır eleştirileri gündem oluyordu. Bu kez yine oldu.
Dizinin artık silbaştana döndüğü ve Vedat'ın Nefes'i kaçırarak işkencede bulunduğu bölümlerin benzerinin çekildiği iletilerek, aynı sahnelerin yeniden kurgulandığı belirtildi.
Yeni bölümü izlemek yerine İlk Sezonun 5. bölümünü seyrettiklerini ifade eden izleyiciler, olayların aynı olduğunu fakat ilk sezon 5. bölümün çok daha kaliteli olduğunu anlattılar. Bu sebepten dolayı yeni bölümü boykot ettiler.
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