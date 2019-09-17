Seray Sever Gel Konuşalım'dan Ayrıldı mı? Seray Sever Programa Neden Çıkmadı?

Serat Sever Gel Konuşalım'da neden yok? Seray Sever Gel Konuşalım'dan ayrıldı mı? Gibi sorular izleyenler tarafından oldukça sık sorulmaya başladı. TV8 ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Gel Konuşalım'ın sevilen sunucusu Seray Sever'in yayında olmaması, Seray Sever Gel Konuşalım'dan ayrıldı mı? Gibi birçok soru ortaya çıkardı. Peki Seray Sever Gel Konuşalım'da neden yok?

Seray Sever Gel Konuşalım'dan Ayrıldı mı?

Seray Sever tatil dönüşünde olduğundan dolayı Eylem ipek Şafak ile birlikte Gel Konuşalım programı 10..30 itibarıyla yayınlanacak. Seray Sever'in diğer programda yerini alması bekleniyor. Geçen hafta da programda Hakan Ural yoktu.

Yani korkacak herhangi bir problem bulunmuyor.