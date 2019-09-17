Flaş HaberIrak'ın kuzeyine hava harekatı
Son Dakika
Seray Sever Gel Konuşalım'dan Ayrıldı mı? Seray Sever Programa Neden Çıkmadı?
Seray Sever, Gel Konuşalım'dan ayrıldı mı, Gel konuşalım'da neden yok, Gel Konuşalım'a çıkmayacak mı gibi birçok soru soruluyor. TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Gel Konuşalım'da Seray Sever'i göremeyen seyirciler meraklandı.
Serat Sever Gel Konuşalım'da neden yok? Seray Sever Gel Konuşalım'dan ayrıldı mı? Gibi sorular izleyenler tarafından oldukça sık sorulmaya başladı. TV8 ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Gel Konuşalım'ın sevilen sunucusu Seray Sever'in yayında olmaması, Seray Sever Gel Konuşalım'dan ayrıldı mı? Gibi birçok soru ortaya çıkardı. Peki Seray Sever Gel Konuşalım'da neden yok?
Seray Sever Gel Konuşalım'dan Ayrıldı mı?
Yani korkacak herhangi bir problem bulunmuyor.
18°
az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2019
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:24
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız