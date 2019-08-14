Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan açıklaması

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde 5 yıllık eşi Chloe Loughnan ile yollarını ayırdı. Chloe Loughnan ile tek celsede boşanan Serdar Ortaç bayram sebebiyle konserlerine devam etti. Konser sırasında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

Kurban Bayramı dolaysıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer'de Serdar Ortaç da sahne aldı. Daha önceki yıllarda verdiği konserlerde evliliğe vurgu yapan ve herkese evliliği öneren Ortaç, bu yıl kendisinin de bekar olduğunu belirtti ve "Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez. O yüzden bütün evli adamlara hitaben iki deli bir araya gelmemeli" dedi.

Ortaç bu sözlerinin ardından 'İki deli' adlı şarkısını seslendirdi. Yaklaşık bir saat süren konser boyunca sevenleri Serdar Ortaç'a tüm parçalarında eşlik etti ve bol bol video ve fotoğraf çekti.