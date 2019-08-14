Son Dakika
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...

Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan açıklaması

Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan açıklaması.

Magazin 14.08.2019, 11:00 Emir Yılmaz
Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan açıklaması

Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan açıklaması

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde 5 yıllık eşi Chloe Loughnan ile yollarını ayırdı. Chloe Loughnan ile tek celsede boşanan Serdar Ortaç bayram sebebiyle konserlerine devam etti. Konser sırasında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

Kurban Bayramı dolaysıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer'de Serdar Ortaç da sahne aldı. Daha önceki yıllarda verdiği konserlerde evliliğe vurgu yapan ve herkese evliliği öneren Ortaç, bu yıl kendisinin de bekar olduğunu belirtti ve "Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez. O yüzden bütün evli adamlara hitaben iki deli bir araya gelmemeli" dedi.

Ortaç bu sözlerinin ardından 'İki deli' adlı şarkısını seslendirdi. Yaklaşık bir saat süren konser boyunca sevenleri Serdar Ortaç'a tüm parçalarında eşlik etti ve bol bol video ve fotoğraf çekti.

Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan açıklaması

Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan açıklaması

Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan açıklaması

#serdar ortaç neden boşanıyor #chloe loughnan yaş #libya lazer silahı #chloe ortaç #serdar ortaç eşi #serdar ortaç boşandımı #chloe loughnan instagram #serdar ortaç #perseid meteor yağmuru saat kaçta #magazin gündemi #serdar ortaç yaş #serdar ortaç chloe loughnan #serdar ortaç kaç yaşında #chloe loughnan #serdar ortaç boşandı mı #chloe
Yorumlar (0)
30°
açık
Namaz Vakti 14 Ağustos 2019
İmsak 04:16
Güneş 05:52
Öğle 12:58
İkindi 16:47
Akşam 19:55
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@