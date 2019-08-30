Serenay Sarıkaya Instagram'ı Salladı!

Paylaştığı fotoğrafa "yazbitmedibitemez" etiketi ekleyen güzel oyuncu Sarıkaya, Instagram'da bir akım haline gelen ve her perşembe milyonlarca kişi tarafından paylaşılan "#tbt" yani eski zamanlarda çekilmiş bir fotoğrafın yeni yayınlanması etiketini de fotoğrafına ekledi.

Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı bu bikinili fotoğraf kısa sürede onbinlerce beğeni alırken, Demet Akalın'ın yaptığı yorum ise güldürdü.

Alice Müzikali yeni sezon hazırlıkları için tatilini bitiren ve tekrardan işinin başına geçen Sernay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla çok büyük kitlelere ulaştı. Yaz mevsiminin vedasına çok az bir süre kala, aralarında ünlülerinde yer aldığı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı uzun ve güneşli günleri henüz yaz bitmeden özlediğini söylüyor.

Bunlar arasında yer alan bir isim de Serenay Sarıkaya. Güzel oyuncu Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa yaz bitmedi bitemez yazdı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise yine güldürmeyi başardı. "Allah nazarlardan saklasın. Allah sahibine bağışlasın. Allah seni korusun. Çok güzelsin çok kalbin gibi çok" yorumuyla en çok yorum beğenisi alan kişi oldu. İşte o fotoğraf...