Serenay Sarıkaya Sosyal Medyanın Gündemine Bomba Gibi Düştü!

Kerem Bürsin ile ayrılığı sonrasında çok uzun süreli bir tatile çıkan Sarıkaya, Alice Müzikalı ile tekrardan adından bahsettirdi. Alice Müzikali sebebiyle oldukça yoğun bir iş temposunda olan Sarıkaya, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı fotoğrafla gündemi salladı.

Sarıkaya'nın Instagram hesabı üzerinden takipçilerine ilettiği derin bacak dekolteli fotoğrafı hayranlarını mest etti. Kısa süre içerisinde 500.000'den fazla beğeni alan poz dünya gündemine girdi.