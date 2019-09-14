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Şevket Çoruh'a Bıçaklı Saldırı! Kalabalık Grup...

Arka Sokaklar dizisinin en sevilen karakterlerinden olan Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh, İzmir'de sergilediği bir oyun sonrasında oyuncu Murat Akkoyunlu ile birlikte bıçaklı saldırıya uğradı.

Magazin 14.09.2019, 10:11 14.09.2019, 10:21 Billdrt
Şevket Çoruh'a Bıçaklı Saldırı! Kalabalık Grup...

Çok uzun zamandan beri devma eden Arka Sokaklar isimli dizinin ünlü oyuncusu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, "Bir Baba Hamlet" isimli oyun turnesi için İzmir'e gitmişlerdi. Burada kalabalık bir grubun bıçaklı saldırıns uğradılar.

Oyun bittikten sonra organizatör Ferhat Aydoğdu ile yemek yemek için bir restorana giden Çoruh ve Akkoyunlu, yemed yedikleri esnada park etmekte olan bir otomobilin, bir sokak köpeğine çarpıp ezdiğini farkettiler.

"Ünlüsünüz Diye Neden Artislik Yapıyorsunuz"

Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, uyarıda bulundukları otomobili kullanmakta olan şahsın "Ünlüsünüz Diye Neden Artislik Yapıyorsunuz" sözleriyle birlikte neye uğradıklarını şaşırdı. Bu sözlerin ardından geçen kısa süre sonunda kalabalık bir grup ellerinde bıçaklarla Çoruh ve Akkoyunlu'ya saldırı yaptı.

Saldırganlar Yaralanmadı

Şevket Çoruh ve Murat Akkoyun'luya saldırıda bulunan kişilerin yemek yedikleri restoranın yanında bulunan türkü barda çalışan personeller olduğu bilgisine ulaşıldı. Çoruh ve Akkoyunlu'nun yanında Ferhat Aydoğdu ve diğer misafirler yara almadı. 

#magazin #Murat Akkoyunlu #Şevket Çoruh
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