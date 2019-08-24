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Şeyma Subaşı Dekolteyi Abarttı!

Şeyma Subaşı son zamanlarda paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme geliyor. Bu kezde sosyal medya hesabı üzerinden siyah mini elbisesinin fotoğrafını paylaşan Subaşı yine gündeme geldi.

Magazin 24.08.2019, 19:18 Billdrt
Şeyma Subaşı Dekolteyi Abarttı!
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Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, son paylaştığı fotoğrafla tekrardan gündeme gelmeyi başardı. Önceki gün bir geminin güvertesine çıkarak bikinisiyle poz veren fenomen, bu kez de mini elbisesiyle dekolteyi abartarak çektirdiği fotoğraflarla gündem oldu.

Cesur Pozlar Verdi

Ünlü bir giyim firmasının ürettiği söz konusu elbiseyi giyen Şeyma Subaşı, koltuğun üzerine ilk olarak yatarak, ardından ise ayağa kalkmaya çalışırken çektirdiği fotoğrafları milyonlarca takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

Subaşı, göğüs dekoltesi ve cesur pozuyla Instagram'ın gündemi olmayı başardı. Subaşı'nın fotoğrafına çok kısa süre içerisinde yüzbinlerce beğeni ve yorum geldi.

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