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Şeyma Subaşı Instagram'ı Salladı!
Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından ünlü DJ Guido Senia ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, ayna karşısında amuda kalkarak poz verdi.
Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiyle birlikte adından bahsettiren sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, ayna karşısında amuda kalkıp objektiflere poz verdi.
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|7
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|9
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