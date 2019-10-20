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Şeyma Subaşı Instagram'ı Salladı!

Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından ünlü DJ Guido Senia ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, ayna karşısında amuda kalkarak poz verdi.

Magazin 20.10.2019, 17:14 Billdrt
Şeyma Subaşı Instagram'ı Salladı!

Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiyle birlikte adından bahsettiren sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, ayna karşısında amuda kalkıp objektiflere poz verdi.

Instagram hesbaı üzerinden bu fotoğrafını paylaşan Subaşı, paylaşımına İngilizce bir şekilde "Tepe taklak" anlamına gelen kelimeyi ekledi. Subaşı'nın takipçileri fotoğrafa binlerce yorum yazdı. Vücuduna çok sayıda övgü geldi.

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