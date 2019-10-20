Şeyma Subaşı İşini Kaybediyor! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Medya Devi Acun Ilıcalı'dan boşanma kararı alan Şeyma Subaşı, 2018 yılında açmış olduğu kafenin, birkaç gün önce 1.yıl kutlamasını organize etmişti fakat partiye katılım çok azdı. Şeyma Subaşı, hüsrana uğradığı bu partinin ardından bir şokla daha karşı karşıya kaldı. Subaşı'nın sahibi olduğu kafeninin işlerinin çok kötü gittiği ve iflasın eşiğinde olduğu iddia edildi. Subaşı'nın Acun'un 1 yıllık kirasını ve masraflarını üstlendiği kafenin kapatılabileceği söyleniyor.
Şeyma Subaşı, 2018 yılında Bebek'te sağlıklı ürünler satışı yapacağını ifade ettiği kendi sahibi olduğu Healhyish Cafe'nin açılışını yapmış ve yaptığı büyük açılışta çok sayıda ünlü misafirini ağırlamıştı. Fakat Subaşı'nın açtığı bu kafede işlerin kötüye gittiği magazin gündemine bomba gibi oturdu.
Kapatabilir
Şeyma Subaşı, arkadaşlarının katılımıyla birlikte birkaç gün ömnce kafesinin açılışının 1. yılını verdiği partiyle birlikte kutladı. Takipçileriyle mutlu anlarını saniye saniye paylaşan Subaşı'nın magazin kulislerindeki iddialara göre işleri oldukça kötü bir şekilde gidiyor ve iflasın eşiğine geldi.
Bir yılın dolmasıyla birlikte Acun Ilıcalı tarafından sağlanan "kira garantörlüğü" tamamen sona ermiş durumda. Acun Ilıcalı'nın her ay 125.000 TL nafaka ödediği Şeyma Subaşı, 60.000 TL olan kirasını ya kendi verecek ya da kafesini kapatacak.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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