Şeyma Subaşı İşini Kaybediyor! Sosyal Medya Çalkalanıyor...

Şeyma Subaşı, 2018 yılında Bebek'te sağlıklı ürünler satışı yapacağını ifade ettiği kendi sahibi olduğu Healhyish Cafe'nin açılışını yapmış ve yaptığı büyük açılışta çok sayıda ünlü misafirini ağırlamıştı. Fakat Subaşı'nın açtığı bu kafede işlerin kötüye gittiği magazin gündemine bomba gibi oturdu.

Kapatabilir

Acun Ilıcalı söz konusu mekanın 1 yıllık kirasını ödemiş ve masraflarını karşılamıştı.

Şeyma Subaşı, arkadaşlarının katılımıyla birlikte birkaç gün ömnce kafesinin açılışının 1. yılını verdiği partiyle birlikte kutladı. Takipçileriyle mutlu anlarını saniye saniye paylaşan Subaşı'nın magazin kulislerindeki iddialara göre işleri oldukça kötü bir şekilde gidiyor ve iflasın eşiğine geldi.

Bir yılın dolmasıyla birlikte Acun Ilıcalı tarafından sağlanan "kira garantörlüğü" tamamen sona ermiş durumda. Acun Ilıcalı'nın her ay 125.000 TL nafaka ödediği Şeyma Subaşı, 60.000 TL olan kirasını ya kendi verecek ya da kafesini kapatacak.