Sezen Aksu babasının yanından hiç ayrılmamış
İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım’ın doktoru, Yıldırım’ın çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini ve ünlü sanatçının babasının yanından ayrılmadığını söyledi.
İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım’ın doktoru, Yıldırım’ın çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini ve ünlü sanatçının babasının yanından ayrılmadığını söyledi.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, 92 yaşında hayatını kaybetti. Sami Yıldırım’ın doktoru İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Mert Akan da ünlü sanatçının babasının 4 haftadır yoğun bakımda takip edildiğini belirtti.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, 1982 yılında İzmir’de açılan FETÖ’ye bağlı eğitim kurumlarından Yamanlar Kolejinin ilk müdürü olarak görev yapmıştı.
Öte yandan, 2016 yılında ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun hayatını kaybeden annesi Şehriban Yıldırım için Fethullah Gülen de bir taziye mesajı göndermişti.(İHA)
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