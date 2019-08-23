Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
Putin talimat verdi ’’Hazır olun’’
"Ders almayanlar varsa onlara da cevap vermekten çekinmeyeceğiz"
Şırnak’ta şehit sayısı 3’e çıktı
Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak
“CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur”
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı

Sezen Aksu babasının yanından hiç ayrılmamış

İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım’ın doktoru, Yıldırım’ın çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini ve ünlü sanatçının babasının yanından ayrılmadığını söyledi.

Magazin 23.08.2019, 17:07
Sezen Aksu babasının yanından hiç ayrılmamış

İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım’ın doktoru, Yıldırım’ın çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini ve ünlü sanatçının babasının yanından ayrılmadığını söyledi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, 92 yaşında hayatını kaybetti. Sami Yıldırım’ın doktoru İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Mert Akan da ünlü sanatçının babasının 4 haftadır yoğun bakımda takip edildiğini belirtti.

Doç. Dr. Akan, yaptığı açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde Sami Yıldırım’ı kaybettik. Kendisini 4 haftadır yoğun bakımda takip ediyorduk. Kendisi bize akciğer enfeksiyonu şikayetiyle gelmişti. Bununla beraber solunum yetmezliği de vardı. Son 1 hafta içerisinde genel durumunda bozulma ve enfeksiyona bağlı çoklu organ yetmezliği tablosu geliştiği için yaptığımız müdahalelere rağmen bugün 12.30 gibi kendisini kaybettik. Sezen Hanım da her zaman kendisinin yanındaydı. Hem Sezen Hanım’ın hem tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, 1982 yılında İzmir’de açılan FETÖ’ye bağlı eğitim kurumlarından Yamanlar Kolejinin ilk müdürü olarak görev yapmıştı.

Öte yandan, 2016 yılında ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun hayatını kaybeden annesi Şehriban Yıldırım için Fethullah Gülen de bir taziye mesajı göndermişti.

(İHA)
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Ağustos 2019
İmsak 04:29
Güneş 06:00
Öğle 12:56
İkindi 16:41
Akşam 19:43
Yatsı 21:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 2 4
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 2 2
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Granada 1 1
10. Villarreal 1 1
11. Real Sociedad 1 1
12. Valencia 1 1
13. Eibar 1 0
14. Real Betis 1 0
15. Barcelona 1 0
16. Getafe 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@