Sezen Aksu Hayranları Çok Üzülecek!

Sesinin oldukça özlendiğini ve sahnelere geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya "ben böyle çok iyiyim, hiç dönmeyi düşünmedim ve düşünmüyorum; bundan sonrası benim hayatım" diyen Sezen Aksu hayranlarını üzecek haberi verdi.

Ayrıca Murat Boz'un yeni albümünde kendisinden şarkı alacağı sorusu da yöneltilen Sezen Aksu, Murat'ı çok severim istediği şarkımı alabilir diyerek oldukça mütevazı bir tavır sergiledi.