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Sezen Aksu Hayranları Çok Üzülecek!
Minik serçe lakaplı Türk müziğinin usta seslerinden olan Sezen Aksu, uzunca bir ara sonunda Kanlıca'da yer alan bir mekandan çıktığı esnada görüntülendi.
Ayrıca Murat Boz'un yeni albümünde kendisinden şarkı alacağı sorusu da yöneltilen Sezen Aksu, Murat'ı çok severim istediği şarkımı alabilir diyerek oldukça mütevazı bir tavır sergiledi.
erol 42 dakika önce
benim nazarımda şımarıktır....sanatçı falanda değil....şimdiye kadar topluma ne verdi...okuduğu müzikler anlaşılmıyor bile...bunlar türk müziğine çok zarar verdi...
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