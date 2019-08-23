Sezen Aksu'nun En Acı Günü!

Türk müziğinin en başarılı isimlerinden birisi olan minik serçe lakaplı Sezen Aksu'nun, uzun süredir solunum yetmezliği sorunu bulunan 91 yaşındaki babası Sami Yldırım, akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Tedavi Görüyordu

Sami Yıldırım, 18 Temmuz 2019 tarihinde ani bir şekilde rahatsızlanmış, yakınlarının çağırdığı ambulansla birlikte hemen hastaneye tedavi altına alınmıştı. Yapılan tüm muayene ve tetkikler sonucunda Yıldırım'ın solunum yollarında, dış maddelere bağlı bir şekilde gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değerinin oldukça düşük olması sebebiyle solunum problemiyle karşı karşıya olduğu belirlenmiş ve 5 gün boyunca tedavisi sürmüştü.

Sezen Aksu'nun en acı günlerinden olan 23 Ağustos tarihinden 3 yıl önce, annesi de hayata gözlerini yummuştu.