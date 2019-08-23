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Sezen Aksu’nun babası hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Magazin 23.08.2019, 14:32 23.08.2019, 14:37
Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım (92), 18 Temmuz’da rahatsızlanarak İzmir Kent Hastanesine kaldırılmıştı. 23 Temmuz’da yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yıldırım, tekrar rahatsızlandı ve aynı hastaneye kaldırıldı. 92 yaşındaki Yıldırım, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Sami Yıldırım’ın akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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