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Sezen Aksu’nun Babası Sami Yıldırım Taburcu Oldu

Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken, Aksu, babasını hastanede biran olsun yalnız bırakmadı.

Magazin 23.07.2019, 16:58 23.07.2019, 17:23
Sezen Aksu’nun Babası Sami Yıldırım Taburcu Oldu

Sezen Aksu’nun Babası Sami Yıldırım Taburcu Oldu

Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken, Aksu, babasını hastanede biran olsun yalnız bırakmadı.

Ünlü sanatçı Sezon Aksu’nun babası Sami Yıldırım, geçtiğimiz hafta zatürre ve solunum sıkıntısı nedeniyle aniden rahatsızlanmış ve İzmir Kent Hastanesinde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yıldırım’ın tedavisi tamamlandı. Yoğun bakım ünitesinde durumu iyiye giden Yıldırım, doktorlarının uygun görmesiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ünlü sanatçı Sezen Aksu da sık sık babasını ziyaret ederek yalnız bırakmadı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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