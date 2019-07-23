Son Dakika
Sezen Aksu’nun Babası Sami Yıldırım Taburcu Oldu
Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken, Aksu, babasını hastanede biran olsun yalnız bırakmadı.
Magazin 23.07.2019, 16:58 23.07.2019, 17:23
Sezen Aksu’nun Babası Sami Yıldırım Taburcu Oldu
Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken, Aksu, babasını hastanede biran olsun yalnız bırakmadı.
Ünlü sanatçı Sezon Aksu’nun babası Sami Yıldırım, geçtiğimiz hafta zatürre ve solunum sıkıntısı nedeniyle aniden rahatsızlanmış ve İzmir Kent Hastanesinde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yıldırım’ın tedavisi tamamlandı. Yoğun bakım ünitesinde durumu iyiye giden Yıldırım, doktorlarının uygun görmesiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ünlü sanatçı Sezen Aksu da sık sık babasını ziyaret ederek yalnız bırakmadı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Temmuz 2019
|İmsak
|03:45
|Güneş
|05:32
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:55
|Akşam
|20:19
|Yatsı
|21:57
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0