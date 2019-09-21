Sıla Antalya'da sevenleriyle buluştu
Kerki Sofej ile gerçekleştirdiği konser serisine Antalya’da devam eden Sıla, “Yaklaşık bir hafta, on gündür çalmıyorduk. Sizi gördük çok iyi olduk. Hoşgeldiniz” diyerek başladığı konserinde muhteşem enerjisiyle yine kendine hayran bıraktı.
Kerki Sofej ile gerçekleştirdiği konser serisine Antalya’da devam eden Sıla, “Yaklaşık bir hafta, on gündür çalmıyorduk. Sizi gördük çok iyi olduk. Hoşgeldiniz” diyerek başladığı konserinde muhteşem enerjisiyle yine kendine hayran bıraktı.
Sağanak yağışın neredeyse tüm yurtta etkili olduğu gün Antalya’da konser veren Sıla, “Şu an çok mutluyum. İstanbul’dan gelirken nasıl bir hava bıraktık. Antalya’da hava da siz de şahanesiniz. İyi akşamlar olsun, şifa olsun şarkılar, gönülden olsun” diyerek Antalya seyircisi ile birlikte unutulmaz bir akşam yaşadı.
Sahneye ilk olarak kırmızı şık bir takım elbise ile çıkan Sıla, ikinci yarı ise konserine ışıl ışıl bir elbiseyle devam etti. saçlarının yeni stili de hayranları tarafından oldukça beğenilen Sıla, gece boyunca şarkıları, bitmeyen enerjisi ve şıklığıyla ile göz kamaştırdı.
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|Yatsı
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|7
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|4
|7
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|4
|7
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|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
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|4
|6
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|5
|6
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|4
|5
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|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
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|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
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|4
|4
|16. Kayserispor
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|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
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|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
|10. Adana Demirspor
|4
|6
|11. İstanbulspor
|5
|6
|12. Adanaspor
|5
|5
|13. Altınordu
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Bournemouth
|6
|10
|4. Tottenham
|5
|8
|5. M. United
|5
|8
|6. Leicester City
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. Arsenal
|5
|8
|9. West Ham
|5
|8
|10. Everton
|5
|7
|11. Southampton
|6
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Osasuna
|5
|7
|9. Levante
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Real Betis
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0