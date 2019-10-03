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Sıla, Bursa'da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı

Kerki Solfej konserlerinde dinleyicileriyle buluşan Sıla, İstanbul Harbiye’den sonra Bursa Kültürpark’ta konser verdi.

Magazin 03.10.2019, 09:10 03.10.2019, 09:33 Tuğçe Hanım
Sıla, Bursa'da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı
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Kerki Solfej konserlerinde dinleyicileriyle buluşan Sıla, İstanbul Harbiye’den sonra Bursa Kültürpark’ta konser verdi. İstanbul’daki ilk iki konserinde olduğu gibi Bursa konserinde de biletleri konserden önce tükenen Sıla, bitmeyen enerjisi ve en sevilen şarkılarıyla Bursa’daki dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

HER KONSER ÖNCESİ BİLETLERİ TÜKENİYOR

İstanbul’daki ilk iki konseri ve Bursa konserinde biletleri konser öncesinden tükenen Sıla’nın gelecek programındaki 4-5 Ekim İstanbul konserlerinin biletleri de şimdiden tükendi. Sıla ayrıca 6- 11 ve 12 Ekim’de İstanbul, 9 Ekim’de ise yeniden Bursa’da konser verecek. Hayranlarının ilgisinin ve sevgisinin bitmediği Sıla da en güzel şarkıları, bitmeyen enerjisi ve sahne şovlarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

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#sıla #bursa #magazin #İstanbul Harbiye #Bursa Kültürpark
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