Sıla'dan Harbiye'de kapalı gişe konser serisi!

Kerki Solfej’le beraber Harbiye’de yedi gecelik konser serisine devam eden Sıla, dün akşam beşinci kez sahnedeydi. Harbiye’deki diğer konserlerinde olduğu gibi yine tüm biletleri tükenen Sıla, kapalı gişe serisine kaldığı yerden devam etti.



Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği ve konser boyunca hemen her şarkıda Sıla’ya eşlik ettiği gecede Harbiye’deki herkesi mutlu eden anlar da yaşandı. Sıla hayranı bir genç, kız arkadaşına konser arasında Harbiye’de evlilik teklifi etti. Harbiye’deki tüm konukların şahit olduğu bu anlar büyük alkış aldı. Sıla’da hayranı olan genç çifte kayıtsız kalmadı ve onları kuliste tebrik etti. Birlikte muzif bir fotoğraf karesi ile anı ölümsüzleştiren Sıla ve hayranları muhteşem performansa apayrı bir anlam kattılar.



Diğer dört konserinde olduğu gibi yine ışıltılı ve göz kamaştırıcı elbiseler tercih eden Sıla, şarkılarıyla olduğu kadar, şıklığıyla da beğeni topladı.



Yedi konserlik serisinde sona yaklaşan Sıla, 11 ve 12 Ekim’de yine Harbiye sahnesinde şarkılarını söyleyecek.