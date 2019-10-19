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Sıla memleketi İzmir'de hayranlarıyla buluştu!
Kerki Solfej konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam eden Sıla, dün akşam İzmir Kültürpark Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Konser öncesi tüm biletleri tükenen Sıla, kapalı gişe konser serisini İzmir’de de sürdürdü.
Magazin 19.10.2019, 10:57 Tuğçe Hanım
Kerki Solfej konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam eden Sıla, dün akşam İzmir Kültürpark Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Konser öncesi tüm biletleri tükenen Sıla, kapalı gişe konser serisini İzmir’de de sürdürdü.
İzmirliler her zaman büyük bir ilgiyle karşıladığı Sıla için binlerce kişilik Kültürpark Açıkhava’yı yine doldurdu. Sıla’da hayranlarının bu ilgisini karşılıksız bırakmadı ve enerjisi ile yine unutulmaz bir konser yaşattı. Uzun saçlı imajıyla herkesin beğenisini kazanan Sıla, konserlerdeki kıyafet seçimleriyle de tam not aldı. İzmir konserinde iki farklı kıyafet giyen Sıla, seçimini tek renkten yana yaptı. Sahnede beyazlar içinde göz kamaştıran sanatçı, şarkılarıyla olduğu kadar güzelliğiyle de büyüledi.
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