Sıla, Oppo'nun reklam yüzü oldu

“Onun Yeteneği #SeninYeteneğin” reklam kampanyası başladı.



OPPO, “A Serisi 2020” akıllı telefon modellerinin tanıtımı için ünlü şarkıcı Sıla ile keyifli bir iş birliği yaptı. Sıla’nın başrolde yer aldığı “Onun Yeteneği #SeninYeteneğin” başlığını taşıyan reklam kampanyası; televizyon kanallarında, sinemalarda ve dijital mecralarda gösterilmeye başladı.

Dünyaca ünlü akıllı telefon markası OPPO’nun yepyeni ürünleri, A9 2020 ve A5 2020’nin tanıtımı için hazırlanan yeni reklam kampanyası yayına girdi. Markanın reklam yüzü olan Sıla’nın başrolde olduğu kampanya, “Onun Yeteneği #SeninYeteneğin” başlığını taşıyor.

Sıla fotoğrafçı oldu!

Eğlenceli senaryosu ve farklı mekânlarda çekilen etkileyici görüntüleriyle dikkat çeken reklam kampanyasında; profesyonel fotoğraflar çekebilmek uğruna Sıla’nın müzik kariyerine bile ara verme noktasına geldiğini görüyoruz. Reklam filminde Sıla, hem kendi yeteneğiyle hem de OPPO’nun en son teknolojilerle geliştirilen kamerasıyla harika fotoğraflar çekerek bir sergi açma noktasına kadar geliyor.

Çekimleri Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 3 günde gerçekleştirilen kampanya, Havas İstanbul imzası taşıyor. Prodüksiyon sürecini ise Kala Film üstlendi. Yıl boyunca çeşitli dijital mecralarda entegre bir şekilde ilerleyecek olan kampanyanın yepyeni sürprizleri, OPPO ve Sıla takipçilerini bekliyor.