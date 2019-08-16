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Sıla söyledi, Hazer dinledi
Bodrum Antik Tiyatroda konser veren Sıla’yı, Hazer Amani yalnız bırakmadı. Konser alanına gelmeyen Amani, ünlü sanatçıyı kulisten dinlemeyi tercih etti.
Magazin 16.08.2019, 14:14 16.08.2019, 15:07
Bodrum Antik Tiyatroda konser veren Sıla’yı, Hazer Amani yalnız bırakmadı. Konser alanına gelmeyen Amani, ünlü sanatçıyı kulisten dinlemeyi tercih etti.
Uzun bir aradan sonra Bodrum’da ilk konserini veren Sıla, 2. konserini de antik tiyatroda tekrar verdi. Konseri 5 bin kişi izlemeye gelirken Hazer Amani ise konsere 5 dakika kala antik tiyatronun diğer kapısından girerek direk kulise geçti. Konser boyunca Sıla’nın şarkılarını kulisten dinleyen Hazer daha sonra Sıla ile birlikte konser alanından ayrıldı. Kulise kadar yanaşan araca binen ikiliye koruma ordusu da eşlik etti. Hazer’in gazetecilerin görüntü almaması için büyük çaba sarf etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
(Eren Ayhan /İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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