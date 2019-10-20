Sıla ve Hazer Amani Aşkı Sosyal Medyayı Çalkaladı!

Ünlü şarkıcı Sıla ve Türkiye'nin en ünlü şeflerinden olan Hazer Amani, 2019 yılının ilk günlerinde bir arabanın arka koltuğunda oldukça samimi bir şekilde objektiflere yakalanmış ve uzun süre boyunca magazin gündemini meşgul etmişlerdi. Masterchef isimli programda ünlenen Hazer Amani, sevgilisi Sıla ile ilk kez Instagram üzerinden bir fotoğraf yayınladı.

Şarkıcı Sıla ve Şef Hazer Amani, 2019 yılına girdiğimiz ilk günlerde bir arabanın arka koltuğunda oldukça samimi bir şekilde görüntülenmişti ve çok uzun süre magazin gündeminde kalmışlardı. Olay görüntülerden aylar sonra ikili ilk kez Instagram üzerinden bir fotoğraf yayınlayarak takipçileriyle aşkını paylaştı. Yaşadıkları aşkı artık gizlemek istemeyen çift, uzun aradan sonra ilk kez de baş başa bir alışveriş merkezinde alışveriş yaptıkları esnada objektiflere yakalanmıştı.

İlk Kez Paylaştılar, Sosyal Medya Çalkalandı

Ünlü şef Hazer Amani, Sıla ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı. Açıklama bölümüne ise "Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim..." notu düştü. Hazer Amani'nin bu paylaşımı çok kısa süre içerisinde hesabının rekorunu kırdı. Sosyal medya fotoğrafla çalkalandı.