Son Dakika
Ankara Haber Arşivi - Arşiv Haber Arama
İzmir’de denizde korkutan manzara
”Pastırma pişmediği için en sağlıklı ettir”
Trabzonspor’dan 2 gol var
İlk yarı Başakşehir’in üstünlüğüyle bitti
Çeşme’de 313 düzensiz göçmen yakalandı

Sıla ve Hazer Amani Aşkı Sosyal Medyayı Çalkaladı!

Türkiye'nin en ünlü şeflerinden olan Hazer Amani, sevgilisi Sıla ile birlikte Bodrum'da çekildiği bir fotoğrafını paylaştı ve açıklamaya "Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim" yazdı. Söz konusu fotoğraf dün akşam saatlerinden itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Magazin 20.10.2019, 08:53 Billdrt
Sıla ve Hazer Amani Aşkı Sosyal Medyayı Çalkaladı!

Ünlü şarkıcı Sıla ve Türkiye'nin en ünlü şeflerinden olan Hazer Amani, 2019 yılının ilk günlerinde bir arabanın arka koltuğunda oldukça samimi bir şekilde objektiflere yakalanmış ve uzun süre boyunca magazin gündemini meşgul etmişlerdi. Masterchef isimli programda ünlenen Hazer Amani, sevgilisi Sıla ile ilk kez Instagram üzerinden bir fotoğraf yayınladı.

Şarkıcı Sıla ve Şef Hazer Amani, 2019 yılına girdiğimiz ilk günlerde bir arabanın arka koltuğunda oldukça samimi bir şekilde görüntülenmişti ve çok uzun süre magazin gündeminde kalmışlardı. Olay görüntülerden aylar sonra ikili ilk kez Instagram üzerinden bir fotoğraf yayınlayarak takipçileriyle aşkını paylaştı. Yaşadıkları aşkı artık gizlemek istemeyen çift, uzun aradan sonra ilk kez de baş başa bir alışveriş merkezinde alışveriş yaptıkları esnada objektiflere yakalanmıştı.

İlk Kez Paylaştılar, Sosyal Medya Çalkalandı

Ünlü şef Hazer Amani, Sıla ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı. Açıklama bölümüne ise "Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim..." notu düştü. Hazer Amani'nin bu paylaşımı çok kısa süre içerisinde hesabının rekorunu kırdı. Sosyal medya fotoğrafla çalkalandı.

Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 20 Ekim 2019
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:38
İkindi 15:39
Akşam 18:09
Yatsı 19:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 8 15
2. Alanyaspor 7 14
3. Başakşehir 8 14
4. Galatasaray 8 13
5. Sivasspor 8 12
6. Konyaspor 7 12
7. Fenerbahçe 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Antalyaspor 8 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Beşiktaş 8 9
12. Ankaragücü 8 9
13. Göztepe 8 9
14. Denizlispor 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Bursaspor 8 15
4. Ümraniye 8 14
5. Balıkesirspor 7 13
6. Fatih Karagümrük 7 12
7. Altay 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Erzurum BB 8 11
10. Adana Demirspor 8 10
11. İstanbulspor 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 8 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 8 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Bournemouth 9 12
10. West Ham 9 12
11. Aston Villa 9 11
12. Wolverhampton 9 11
13. Everton 9 10
14. M. United 8 9
15. Sheffield United 8 9
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Atletico Madrid 9 16
5. Real Sociedad 8 13
6. Getafe 9 13
7. Valencia 9 13
8. Sevilla 8 13
9. Athletic Bilbao 8 12
10. Villarreal 8 11
11. Levante 8 11
12. Osasuna 9 11
13. Real Valladolid 8 10
14. Mallorca 9 10
15. Eibar 9 9
16. Celta de Vigo 8 9
17. Real Betis 8 9
18. Deportivo Alaves 8 8
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 9 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@