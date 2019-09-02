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Simge'nin Mayolu Fotoğrafı Instagram'ı Salladı!
Saçlarını sarıya boyatan ve bu kararıyla uzun süre gündemde kalan şarkıcı Simge Sağın, Instagram'da paylaştığı mayolu fotoğrafıyla dikkat çekti.
Siyah saçlarını sarıya boyatarak büyük bir karar alan Simge Sağın, magazin dünyasında en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı. Yaz aylarının başında değiştirme kararı aldığı imajıyla dikkatleri üzerinde toplayan şarkıcı, son paylaşımıyla Instagram'ı salladı.
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