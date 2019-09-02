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Simge'nin Mayolu Fotoğrafı Instagram'ı Salladı!

Saçlarını sarıya boyatan ve bu kararıyla uzun süre gündemde kalan şarkıcı Simge Sağın, Instagram'da paylaştığı mayolu fotoğrafıyla dikkat çekti.

Magazin 02.09.2019, 17:48 Billdrt
Simge'nin Mayolu Fotoğrafı Instagram'ı Salladı!
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Siyah saçlarını sarıya boyatarak büyük bir karar alan Simge Sağın, magazin dünyasında en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı. Yaz aylarının başında değiştirme kararı aldığı imajıyla dikkatleri üzerinde toplayan şarkıcı, son paylaşımıyla Instagram'ı salladı.

Tüm yaz boyunca tatil paylaşımları yapan başarılı şarkıcı, son olarak yeşil mayosuyla birlikte şezlongda uzandığı esnada kitap okurken çekildiği pozuyla gündeme geldi. Instagram hesabında kısa sürede yüzbinlerce beğeni alan ünlü şarkıcı yürek hoplattı.

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