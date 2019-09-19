Sinan Akçıl Ölümden Döndü!
Burcu Kıratlı ile boşanmasıyla son zamanlarda sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl trafik kazası geçirdi.
Çanakkale Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlama töreninde konser vermek için İstanbul'da bulunan evinden VIP minibüsle Çanakkale'ye doğu yola çıkan Sinan Akçık, Çanakkale'de otoyolda devrilmiş olan motosiklete çarpmamak adına son anda yaptığı hamle ile kurtaran minübüsün şoförü sayesinde hayatta kaldı.
Araç içerisinde yalpalanmaktan dolayı başını cama vuran şarkıcı konsere yetişmek ve aksaklık çıkmaması adına hastaneye gitmeyi reddetti. Konser alanındaki ambulansta ayakta kontrol edilen Akçıl, yaşadığı kazayla ilgili sahnede bilgi verdi.
10.000 kişiden fazla kişiye 1.30 saat boyunca konser vererek doyasıya eğlendiren Akçıl, konser sonrası yaşanan izdihamdan dolayı bir saat daha minibüs içerisinde kalmak zorunda kaldı.
Geceyi Çanakkale'de geçiren Akçıl, dün büyükanne ve büyükbabasının mezarına da ziyaret düzenledi.
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