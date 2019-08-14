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Şok: Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrıldı

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı mı?

Magazin 14.08.2019, 11:39 Emir Yılmaz
Şok: Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrıldı

Şok: Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrıldı

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı mı konuşulurken, bu şok haberin ayrıntıları arama motorunda araştırılmaya başladı. Sevilen çiftin ayrılmasına ilişkin iddialar magazin gündemine oturdu.Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; 1,5 yıldır aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti ayrıldı. Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın evinden ayrıldığı belirtildi.

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı mı?

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı mı? sorusu magazin takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programında bir iddia ortaya atıldı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile sevgilisi Defne Samyeli'nin 1,5 yıllık ilişkilerine son verdikleri ve defne samyeli'nin evden ayrıldığı belirtildi.

Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programında Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin ayrılık kararı aldığını, ve bu kararlarını yakın çevreleriyle paylaştıkları yönünde duyumlar aldıkları söylendi. Magazin camiasında her dedikleri çıkan bu ikilinin sözleri sosyal medyada da gündem olurken ilişkinin taraflarından henüz bir açıklama gelmedi.
 

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