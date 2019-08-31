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Songül Karlı, Tokat’ta hayranları ile buluştu
Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen şenliklerde sahne alan Songül Karlı, sevenleri ile buluştu.
Magazin 31.08.2019, 22:42
Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen şenliklerde sahne alan Songül Karlı, sevenleri ile buluştu.
Tokat’a uzun bir aradan sonra geldiğini beliren Karlı, şehirden ayrılmadan meşhur Tokat kebabının tadına bakacağını belirterek, “Memleketime gelmeyeli çok oldu. Benim içinde bu konser keyfili oldu. Tokat çok güzelleşmiş, kanal çok yakışmış şahane olmuş, tatil köyü gibi. Her yer ışıl ışıl, modern, insanlar çocukları ile geziyor, şahane bayıldım. Ayrıca Tokat’a gelmişken hamama gireceğiz. Tokatlıyım Tokatlıları çok seviyorum. Tokatlı olsun ne olursa olsun” diye konuştu.(Nurhan İçmez/İHA)
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