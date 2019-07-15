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Suçlu Filminin Konusu ve Başrol Oyuncuları

Suçlu (Criminal) Filminin Konusu, Suçlu Filminin Konusu ve Başrol Oyuncuları, Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Kevin Costner son filmi olan Suçlu filmin hikâyesi.

Magazin 15.07.2019, 14:30 Emir Yılmaz
Suçlu Filminin Konusu ve Başrol Oyuncuları

Suçlu Filminin Konusu ve Başrol Oyuncuları

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Kevin Costner’ın son filmi olan Suçlu (Criminal – 2016) etkileyici hikâyesi ve nefes kesici aksiyon sahneleriyle izleyenlerden tam not aldı. Arial Vromen’in yönetmenliğini yaptığı Suçlu filmi, Kevin Costner’ın yanı sıra dünyaca ünlü birçok yıldızda filmde dikkat çekmiştir. Eski bir CIA ajanının tüm yetenekleri ve bilgilerinin, azılı bir suçluya aktarıldığı filmde aksiyon ve akıl oyunları izleyicilerin uzun süre filmin etkisinde kalmasına neden olmaktadır.

Sıra dışı hikâyesi ve gerilim dozu yüksek aksiyon sahnelerine sahip filmde; Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Gal Gadot ve Alice Eve gibi birçok dünya yıldızı da yer almaktadır. Filmde azılı bir suçluyu canlandıran Kevin Coster’ın başarılı performansı dikkat çekmektedir. Dünya sinemasının en önemli aktörlerinden biri olan Kevin Coster’ın 2016 yapımı filmde rol alması hayranları tarafından da beğeniyle karşılanmıştır.

ABD’nin gizli bilgilerini çalan bir bilgisayar korsanını takip etmekle görevlendirilmiş olan bir CIA ajanının öldürülmesinin üzerine ajanın tüm bilgileri azılı bir suçluya (Kevin Coster) aktarılmasıyla film heyecan dozu yüksek bir serüvenin başlamasına neden olmaktadır. Deneysel bir yöntemle ajanın tüm hafızası, anıları ve yeteneklerine sahip olan suçlunun, zaman içinde kendine ait bilgilerini hatırlamaya başlamasıyla olaylar iyice işin içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Etkileyici aksiyon sahneleri ve şaşırtıcı finaliyle sinema dünyasına bomba gibi düşen Suçlu filmi ülkemizde de birçok kişi tarafından beğeniyle izlenmiştir.

Suçlu (Criminal) Filminin Konusu!

2016 yılında vizyona giren Suçlu filmi, vizyona girmesinden oldukça kısa bir süre sonra tüm dünyada birçok kişi tarafından izlenmiş ve film büyük bir başarı yakalamıştır. Kevin Coster’ın başarılı performansıyla dikkat çeken filmde aynı zamanda Hollywood’un birçok başarılı oyuncusu da yer almaktadır.

Suçlu filminin konusu alışılagelmiş aksiyon filmlerinden oldukça farklıdır. Deneysel bir yöntemle bir CIA ajanının beyni, ülke çapında tanınan ve azılı bir suçlu olan Kevin Coster’a aktarılmasını konu alan filmde aynı zamanda birçok politik mesajda verilmektedir.

ABD’nin silah ve savunma sistemine ilişkin önemli bilgileri çalan bir bilgisayar korsanını bulmakla görevlendirilen CIA ajanı Bill Pope’un (Rya Renolds) gizemli bir şekilde öldürülmesinin üzerine yetkililer bilgisayar korsanını bulmak için öldürülen CIA ajanın sahip olduğu önemli bilgilere ulaşmaya çalışır. Daha önce hiç kullanılmamış bir yöntem deneyen CIA yetkilileri, Bill Pope’un beynini deneysel bir ameliyat yöntemiyle, hapishanede uzun süredir tecrit altında tutulan bir suçlu olan Jericho Stewart’a (Kevin Costner) aktarmayı başarırlar. Beyin transformasyonunun tamamlanmasıyla, Bill Pope’un (Rya Renolds) tüm anılarına ve bilgilerine sahip olan Jericho Stewart, suçluyu bulmak için CIA ajanın kaldığı yerden devam etmeye başlar. Ancak, deneyin beklenmedik yan etkileriyle birlikte kendi hatıralarını da hatırlamaya başlayan Jericho Stewart, (Kevin Costner) bu süreç içinde birçok farklı olayla karşılaşmaya başlar. Zamanla büyük bir değişim yaşayan Jericho Stewart, Bill Pope’un sahip olduğu duyguları da hissetmeye başlayınca yavaş yavaş kendi benliğinden uzaklaşarak daha iyi bir karaktere doğru evrilir.

Film boyunca heyecan dozu yüksek aksiyon sahneleri ve birçok farklı akıl oyunuyla karşılaşan seyirciler, film bittikten sonra bile filmin etkisinden uzun süre kurtulamayacaklar. Amerika ve dünya sinemasının en önemli yıldızlarını bir araya getiren film, 2016 yılında vizyona girmesinin hemen ardından dünya çapında bir etki yaratmıştır. Daha önce birçok önemli projede yer alan Kevin Coster’ın başarılı bir performans sergilediği bu son filmde, bir suçlunun akıl almaz değişimine tanıklık edebilirsiniz.

Suçlu Filminin Başrol Oyuncuları!

Sıra dışı senaryosu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken Suçlu (Criminal – 2016) filmi Hollywood’un yakın dönem en iyi suç, aksiyon ve gizem filmleri arasında gösterilmektedir. Bir CIA ajanın beynine sahip olan, suçlunun olağan üstü değişiminin anlatıldığı filmin başrolünde, dünyanın en iyi aktörlerinden biri olarak gösterilen Kevin Coster yer almaktadır. 2016 yılında vizyona giren Suçlu filminde Kevin Costner’a daha birçok ünlü isim de eşlik etmektedir.

Suçlu filmi başrol oyuncuları arasında Kevin Costner’a; Ryan Renolds, Gal Gadot, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Alice Eve eşlik etmektedir. Kevin Coster ile birlikte filmde en dikkat çeken ikinci isimse Gal Gadot’tur. Ünlü çizgi roman evreni DC’de Wonder Woman karakterini canlandırarak büyük bir başarı yakalayan Gal Gadot, Suçlu filminde Bill Pope’un (Ryan Renolds) karısı rolünde yer almaktadır.

İngilizce ve Fransızca olarak iki dilde yayınlanan film Türkiye’de vizyona girdikten kısa süre içinde 17 Bin 217 kişi tarafından izlenerek büyük bir gişe başarısı elde etmiştir. $ 31,500,000 bütçeyle çekilen film, vizyona girmesinin ardından tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir.

1991 yılında ABD’nin suikastla öldürülen başkanı John F. Kennedy’nin hayat hikâyesini anlatan filmde rol alan Kevin Coster, Gary Oldman ve Tommy Lee Jones uzun bir aranın ardından suçlu filmiyle yeniden bir araya gelmişlerdir.     

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