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Süleyman Turan Hayatını Kaybetti!
Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden olan Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'de bulunan evinde kalp krizi geçirerek yaşama gözlerini yumdu.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Süleyman Turan'ın hayatını kaybettiğine dair haberi eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci olan Barış Yarkadaş resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Yılmaz Güney'in en yakın dostlarından olan, sinema sanatçısı Süleyman Turan'ın bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini ifade eden Barış Yarkadaş, Turan'ın ATV'de hazırlayıp sunduğu "Kayıp Aranıyor" isimli programda, gözaltına alındığında kaybedilen Ali ve Ayhan Efeoğlu kardeşlerin öyküsünü paylaştığında programını yayından kaldırdıklarını ekledi.
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