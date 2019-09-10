Süleyman Turan Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Süleyman Turan'ın hayatını kaybettiğine dair haberi eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci olan Barış Yarkadaş resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Yılmaz Güney'in en yakın dostlarından olan, sinema sanatçısı Süleyman Turan'ın bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini ifade eden Barış Yarkadaş, Turan'ın ATV'de hazırlayıp sunduğu "Kayıp Aranıyor" isimli programda, gözaltına alındığında kaybedilen Ali ve Ayhan Efeoğlu kardeşlerin öyküsünü paylaştığında programını yayından kaldırdıklarını ekledi.