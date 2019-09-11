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Süleyman Turan Son Yolculuğuna Uğurlandı!
Kadıköy'deki evinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman 83 yaşındaki Yeşilcam'ın en efsane oyuncularından olan Süleyman Turan, son yolculuğuna uğurlandı.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Turan, dün evinde ölü bulunmuş ve 2 gün önce öldüğü tespit edilmişti. Kalp krizi sonucunda ölen Turan sevenlerini yasa boğdu.
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