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Süleyman Turan Son Yolculuğuna Uğurlandı!

Kadıköy'deki evinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman 83 yaşındaki Yeşilcam'ın en efsane oyuncularından olan Süleyman Turan, son yolculuğuna uğurlandı.

Magazin 11.09.2019, 15:05 Billdrt
Süleyman Turan Son Yolculuğuna Uğurlandı!
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Turan, dün evinde ölü bulunmuş ve 2 gün önce öldüğü tespit edilmişti. Kalp krizi sonucunda ölen Turan sevenlerini yasa boğdu.

83 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Turan'ın en yakın arkadaşı oyuncu Yusuf Sezgin cenazede gözyaşlarına boğuldu. Turan'ın cansız bedeni Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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