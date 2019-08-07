Tarantino, ’Bir Zamanlar Hollywood’un gösterimi için Moskova’da

Film yönetmeni Quentin Tarantino, ’Bir Zamanlar Hollywood’ filmini 8 Ağustos’da Rusya’da gösterime sunuyor. Tarantino ile birlikte filmin yapımcıları Shannon Macintosh ve David Heyman de filmin sunumunda hazır bulunacak.

Film yönetmeni Quentin Tarantino, ’Bir Zamanlar Hollywood’ filminin 1969 yılında Hollywood’da yer alan olaylar serisini anlattığını söyledi. Hikayede aktör Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ve danışmanı Cliff Booth (Brad Pitt) hızla değişen film sanayisinde kendilerine yer bulmaya çalışıyor.

(İHA)