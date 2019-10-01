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Tarık Ünlüoğlu Hayatını Kaybetti... Daha 61 Yaşındaydı!

Bir süredir hastanede tedavi görmekte olan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Magazin 01.10.2019, 13:16 01.10.2019, 13:49 Billdrt
Tarık Ünlüoğlu Hayatını Kaybetti... Daha 61 Yaşındaydı!
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2018 yılında akciğerlerinde rahatsızlık meydana gelen ve tedavi sonucunda tekrar iyileşen,birkaç gün önce de tekrardan fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde ekranlarda görünmeyen Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ayrıntılar Geliyor...

#magazin #Tarık Ünlüoğlu
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