Tarık Ünlüoğlu Hayatını Kaybetti... Daha 61 Yaşındaydı!

2018 yılında akciğerlerinde rahatsızlık meydana gelen ve tedavi sonucunda tekrar iyileşen,birkaç gün önce de tekrardan fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde ekranlarda görünmeyen Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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