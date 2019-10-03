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Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.
Magazin 03.10.2019, 13:54 03.10.2019, 15:25
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Gülenay Kalkan'ı telefonla arayarak eşi Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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