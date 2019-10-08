Tarkan'ın Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı!

Megastar Tarkan; İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Almanya'nın 3 şehrini kapsamakta olan 8 konser karşılığında 8.000.000 TL ücret aldı. Tarkan'ın son 1 aylık kazancı toplam olarak 15 Milyon TL olmuş oldu.

Tarkan Harbiye Açıkhava maratonu bittiği esnada izleyenlere teşekkür iletmişti. Harbiye'deki son günü olduğunu belirtip, içinin buruk ve hüzünlü olduğunu dile getirerek "İnşallah seneye tekrar buluşuruz" demişti. Deprem oldu geldiniz, yağmur yağdı geldiniz, hiç unutmayacağım bu sevgiyi diyerek minettar olmuştu.

Sanatçıyı 7 günde izleyen kişi sayısı 50.000 oldu. Toplam olarak 20 saat boyunca performans sergileyen megastar Tarkan,162 şarkı söyledi. Tarkan'ı dinlemeye gelenler arasında ünlü şarkıcılar Emel Sayın, Burcu Esmersoy, Ebru Yaşar, Necat Gülseven gibi isimler de bulunuyordu.