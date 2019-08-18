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Günün Özeti - 17 Ağustos 2019 Haberleri

Taşköprü’de güzeller yarıştı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 33.’sü düzenlenen uluslararası sarımsak festivalinde güzellik yarışması düzenlendi, birbirinden güzel kadınlar birinci olabilmek için yarıştı. Yarışmada dereceye giren güzellere sarımsaktan taç ve çeşitli hediyeler verildi.

Magazin 17.08.2019, 23:54 18.08.2019, 00:26
Taşköprü’de güzeller yarıştı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 33.’sü düzenlenen uluslararası sarımsak festivalinde güzellik yarışması düzenlendi, birbirinden güzel kadınlar birinci olabilmek için yarıştı. Yarışmada dereceye giren güzellere sarımsaktan taç ve çeşitli hediyeler verildi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, 33. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında güzellik yarışması düzenlendi. Yağmur altında yapılan yarışmada katılımcılar zaman zaman zor anlar yaşadı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu festival güzeli Bulgaristan halk oyunu ekibinden Boriyana Gırozeva, sarımsak güzeli Sırbistan halk dansları ekibinden Hana Nitceviç ve Pompeiopolis güzeli yine Bulgaristan’dan Vanesa Celebska oldu. Birbirinden güzel 13 genç kızın sahne üzerinde yürüyerek ve dans ederek jüriden en yüksek puanı almaya çalıştığı yarışmada, 10 kişiden oluşan jüri yağmur altında 1 saat süren değerlendirme sonucunda karar verebildi.

Yarışma sonucunda güzellik tahtına oturmaya hak kazanan genç kızlara, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Taşköprülü Sinema sanatçısı Cihan Ünal tarafından birer bağ sarımsak, plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Taşköprü’deki 33. sarımsak festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. (Akif Doğan /İHA)

Taşköprü’de güzeller yarıştı

Taşköprü’de güzeller yarıştı

Taşköprü’de güzeller yarıştı

#Boriyana Gırozeva #Hana Nitceviç #Vanesa Celebska #sarımsak festivalinde güzellik yarışması #sarımsak festivali #Cihan Ünal #Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal #Taşköprüde güzeller yarıştı #kastamonu
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