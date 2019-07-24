Tek Yürek 22. Final Bölümü 2. Fragmanı!

TRT 1 ekranlarında 22 bölümdür yayınlanan ve konusu gerçek bir hikâyeden alınan Tek Yürek dizisinin final yapacağının duyurulması, dizinin takipçilerini derinden etkiledi. Genç izleyiciler tarafından bir hayli sevilen dizinin neden final yapacağına yönelik ise henüz yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Tek Yürek final bölümü 2. Fragmanı ise geçtiğimiz günlerde yayınlanmasının ardından dizinin son bölümünde yaşanan bir kez daha tartışma konusu olmuştur. Tek Yürek dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde, Yiğit ve arkadaşlarının maç öncesinde bir kavgaya karışması, olayları iyice işin içinden bir çıkılmaz hale sokmuştur. Kavga olayının yaşanmasının ardından takım içinde tüm morallerin düşmesi ve takımın nasıl bir karara varacağı ise seyirciler tarafından en çok merak edilen konulardan biridir.

TRT’nin sevilen dizisi Tek Yürek’in başrollerinde; Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmi Cem İntepe, Anıl tetik yer almaktadır. Türk seyircisinin beğeniyle takip ettiği isimlerin dizide başarılı bir performans sergilemesi de diziye olan ilgilinin kısa sürede artmasına neden olmuştur. Tek Yürek dizisinin final bölümünün ise 25 Temmuz Perşembe günü TRT 1 ekranlarında saat 20.00’da yayınlanacaktır.

Tek Yürek Dizisi Neden Final Yapıyor!

TRT’nin sevilen dizisi Tek Yürek’in neden final yapacağı ise sosyal medya üzerinde günün en çok öne çıkan haberleri arasında yerini almıştır. Tek Yürek dizisinin yapım ekibi ve TRT yönetimi arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen görüşmeler olumsuz sonuçlanmış ve Degas Film yapım şirketi TRT ile ortak karara vararak dizinin final yapacağını duyurmuştur. Birçok yeni oyuncunun da dâhil edildiği dizinin beklenmedik bir şekilde final yapması ise hem oyuncularda hem de izleyicilerde derin bir üzüntüye neden olmuştur.

Tek Yürek dizisinin 22. Yeni bölüm fragmanı final başlığıyla yayınlandıktan sonra sosyal medya üzerinden birçok kişi hem TRT’ye hem de dizinin yapım şirketi olan Degas Film’e konuyla ilgili birçok soru iletmiştir. Yeni sezon anlaşması için masaya oturan TRT ve Degas Film ekibinin anlaşmaya varamaması üzerine dizinin final yapmasına karar verilmiştir.

Tek Yürek Dizisinin Son Bölümünde Neler Yaşandı!

Tek Yürek dizisinin finalden bir önceki bölümünde

; Sait’in yanında çalışan ve Yarenle mutsuz bir evlilik geçiren Mazlum, tüm sıkıntıların üst üste gelmesinden dolayı daha da hırçınlaşmış ve kavgacı biri olmuştur. Bunun yanı sıra Aslı’nın babasının şirketinde kendini ispat etmek isteyen ve Aslı’nın gözüne girmek isteyen Yusuf, bu girişimlerinde yine başarılı olamamıştır.

Oğuzhan’ın aile hayatında yaşanan yeni gelişmeler onun gece gündüz çalışmasına neden olmuştur. Halit ve İlknur’un evlilik hazırlıklarına başladığını öğrenen Sait, nikahı engellemek için yeni çareler aramaya başlar.

Takım kaptanı Yiğit’in Kanada’ya gitmesinin ardından uzun bir süre geçmiş ve Tosbağa ve düğün için yeniden İstanbul’a dönen arkasında bıraktığı arkadaşlarının perişan halini görünce onları yeniden toparlamak için girişimlere başlar. Arkadaşlarını her ne kadar toparlamaya çalışsa bile aslında Yiğit’te Kanada’da oldukça sıkıntılı bir yıl geçirmiş ve iç hesaplaşmalarla birlikte Türkiye’ye dönmüştür.

Tüm ekibinin yaşadığı bu sıkıntılardan kurtulabilmeleri için Avrupa Şampiyonasının kapılarını aralayacak olan maçı kazanmaları gerekmektedir. Büyük bir karamsarlığa düşen takımın ise bu maçı kazanacaklarına dair hiçbir umudu kalmamıştır. Halit’in yeniden durumu düzeltmek için ortaya çıkması ve Yiğit’in gitmek ve kalmak arasında yapacağı tercihin ne olacağı ise dizinin yayınlanacak olan final bölümünde belli olacaktır. Tek Yürek 22. Bölüm fragmanı (final) dizinin final bölümünün oldukça hüzünlü ve nefes kesici olacağının ipuçlarını vermektedir.

Tek Yürek Dizisi Oyuncu Kadrosu!

Tek Yürek dizisinin final kararı alması üzerine izleyiciler ve dizinin oyuncuları karar karşısında büyük bir şok yaşamıştır. Uzun süredir büyük bir başarıyla devam eden dizinin final kararı almasının asıl nedeni hakkında yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmemiştir.

TRT’nin sevilen yapımlarından Tek Yürek dizisinin oyuncu kadrosu ise oldukça dikkat çekicidir. Tek Yürek oyuncuları arasında; Tayanç Ayaydın (Halit Aslan), Vildan Atasever (İlknur Zengin), Hilmi Cem İntepe (Yiğit), Anıl Tetik (Yusuf), Eslem Akar (Deniz), Tugay Bahsi (Mazlum), Arda Aranat (Umut), Atakan Yılmaz (Oğuz), Rüya Demir Bulut (Aslı), Cansu Türedi (Hazal), Ceren Koç (Şenay) yer almaktadır. Birçok genç yeteneğinde yıldızının parlamasına neden olan Tek Yürek dizisinin TRT’de final yapmasının ardından farklı bir kanalda yayın hayatına devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

Tek Yürek Dizisinin Konusu!