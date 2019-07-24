Tozkoparan 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Fragmanı İzle!

TRT ekranlarının sevilen fantastik dizisi Tozkoparan dizisinden 28. Bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dozunun sürekli arttığı dizide Mete ve arkadaşlarının yeni bölümde neler yapacağı dizinin takipçileri tarafından en çok merak edilen konulardan biri oldu. TRT 1 ekranlarında her Pazar saat 18.00’da yayınlanan Tozkoparan dizisi, yayın hayatına başladığı ilk andan itibaren izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Tozkoparan dizisi 27. Son bölümü de izleyicileri ekrana hapsetmiştir. Geçen bölümünde; Mavi Ay oldukça zorlu bir çabanın sonunda bulduğu sandıktan planları kullanarak bir usturlap yapmaya başlamıştır. Sinan ve ekibi ise sandığı Mavi Ay’dan önce bulamamış olsalar bile onları takip etmeye devam ederler. Mavi Ay ekibi Celal ve adamalarının kıskacında zorlu bir mücadeleye girişirken, konular oldukça karmaşık bir hal almıştır. Tüm bu sorunların dizisinin yeni bölümünde çözüme kavuşacağının ilk sinyallerini geçtiğimiz günlerde yayınlanan, dizinin 28. Bölüm fragmanı vermiştir.

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Tozkoparan dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de yönetim ekibi sayesinde Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olmaya aday olmuştur. Çoğunluğu çocuk izleyicilerden oluşan Tozkoparan dizisi aynı zamanda yetişkinler içinde oldukça keyifli bir vakit geçirmelerini vaat etmektedir. Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncuları , gösterdikleri başarılı performanslar sayesinde kısa süre için ilgi odağı olmuşlardır.

Tozkoparan Dizisinin 27. Bölümünde Yaşananlar!

Tozkoparan dizisinin son bölümünde yaşananlar, izleyicilerin yeni bölümü sabırsızlıkla beklemesine neden olmuştur. Heyecan dozu oldukça yüksek olan dizinin son bölümünde Sinan ve Nevzat arasında yaşananlar, ikili için daha zor günlerin habercisi olacaktır.

Celal tarafından kaçırılan Sinan’ın, Nevzat tarafından yakalanması işleri iyice zora sokmaktadır. Oğlunun daha fazla zarar görmesini istemeyen Nevzat, geri adım atarak Sinan’ın kampa yeniden dönmesine ikna olur. Aldıkları bu kararın ardından hem Nevzat hem de Sinan bundan sonra zor günler onları beklemektedir.

Mavi Ay üyeleri ise denizcilerin yönlerini bulmak için kullandıkları usturlabın peşine düşmüş ve usturlap çiziminin kayıp parçasını aramaya koyulmuşlardır. Bütün ekip kafa kafaya vererek çizimin kayıp parçalarını nasıl bulacaklarını düşündükleri sırada, Salih, Celal’in bilgisayarından tüm bilgilere ulaşmayı başarmıştır. Mavi Ay ekibi usturlabın son parçasına da ulaşarak yönlerini bulmuşlardır.

Kuzgunlar Meclisi ise tüm bu yaşananlar olup biterken yeni bir tartışmanın başlamasına neden olmuştur. Celal tarafından Mete’nin bekledikleri kişi olduğunun iddia edilmesinin üzerine, bu iddiasını ispatlamak için Celal yeni planlarını devreye sokar.

Salih, yakın dostu Cihan’a Mete’nin sırlarını anlatmasının ardından ve ondan tam da destek istediği sırada Mavi Ay üyeleri, usturlabın gösterdiği yöne doğru gizemli bir maceraya atılmışlardır. Onları gizlice takip eden Karayel’de tüm olaylara dışardan dahil olmuştur. Mavi Ay ekibini korkutmak için onlardan önce gizemli köşke giren Karayel, bu amacını nispeten başarmış olsa da arttık onun içinde işler beklediği gibi ilerlemeyecektir. Girdikleri gizemli ve perili köşk herkesin korkmasına neden olmuştur.

Tüm bu yaşananların ardından dizinin yeni bölümünde olayların nasıl bir çözüme kavuşacağı ise merak konusu olmuştur. TRT’nin sevilen dizisi Tozkoparan yeni bölüm fragmanı ise TRT 1 sosyal medya hesaplarından ve televizyon ekranlarından yayınlanmaya başlamıştır.

Tozkoparan Dizisi Oyuncu Kadrosu!

Tozkoparan dizisi sıra dışı senaryosu ve çocuk oyuncuların sergiledikleri performans sayesinde TRT’nin başarılı dizileri arasında yerini almıştır. Tozkoparan dizisinin başrolünü ise Tozkoparan Mete rolüyle 2006 doğumu Özgür Ege Nalcı üstlenmektedir. Bunun yanı sıra dizide birçok başarılı oyuncuda çocuklara eşlik etmektedir.

Tozkoparan dizisi oyuncu kadrosu ; Özgür Ege Nalcı (Mete), Burak Kut (Cihan), Burcu Altın (Sedef), Yusuf Gökhan Atalay (Salih), Fatih Yılmaz (Can), Deniz Erayvaz (Arda), Alara Kardak (Merve), Helin Melike Çal (Asya), Yağız Kılınç (Sinan), Leya Kırşan (Elif) rolleriyle dizide yer almaktadır. Dizinin çocuk oyuncularının yanı sıra usta oyuncularda sergiledikleri performans sayesinde dizide oldukça büyük bir ilgi görmektedir.

Tozkoparan Dizisinin Konusu Nedir?

Tozkoparan dizisi, 10 yaşında birçok sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan Mete’nin okçuluk ile tanışmasının ardından hayatında yaşanan değişimi konu almaktadır. Okçuluk yeteneği sayesinde birçok yeni arkadaş edinen ve çeşitli maceralara atılan Mete aynı zamanda ciddi bir akciğer hastalığına da sahiptir.

Mete’nin hastalığı üzerine küçük bir kasabaya taşınan ailesi burada Mete’nin okçuluğa yeteneğinin olduğu fark etmesi üzerine yeni bir hayata başlar. Okulda başlarda uyum sorunu yaşayan Mete, yeni arkadaşlarla tanıştıktan sonra bu sorunun da üstesinden gelmeyi başarmıştır. Birçok fantastik ögeye de yer verilen dizide, Türk okçuluk geleneğine dair önemli sembollerde dizide izleyicilere aktarılmaktadır.