Tuba Büyüküstün'den rasta şov

Büyüküstün'den Rasta Şov Video İzle

Oyuncu Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Umut Evirgen ile Amerika – New York’a gitmişti. Büyüküstün, burada kısa olan saçlarına ekleme yaptırarak uzatmış ve saçlarını tek tek ördürerek rasta modeli yaptırmıştı. Afrika stili yeni imajıyla şu sıralar dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, şimdilerde bayram tatili için Bodrum’daki ailesinin yanına gitti.

Kızlarıyla birlikte tatilin tadını doyasıya çıkaran Tuba Büyüküstün, son olarak Instagram hesabından paylaştığı video ile dikkatleri üzerine çekti. Büyüküstün, rasta modeli saçlarını sallayarak çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Video, kısa sürede binlerce beğeni aldı.