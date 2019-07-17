Son Dakika
Son Dakika: YKS Sonuçları Açıklandı
Yeni Yargı Paketi Hakkında Flaş Gelişme!
Beşiktaş ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattı
Bugün Neler Yaşandı -15 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi
Ankara'ya şehit ateş düştü
Pençe Harekatı'nda toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları
"Allah bizden korku hissini alıp tankların üzerine yürüme cesareti verdi"
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkan Şoray kimdir? Aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?

Türkan Şoray kimdir? Aslen nerelidir ve kaç yaşındadır? Türkan Şoray’ın Yeşilçam Kariyeri! Türkan Şoray’ın İlk Gençlik Yılları!

Magazin 17.07.2019, 11:52 17.07.2019, 11:59 Emir Yılmaz
Türkan Şoray kimdir? Aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?

Türkan Şoray kimdir? Aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?

Türk sinemasının en bilinen ve sevilen oyuncusu Türkan Şoray, Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yerini almış ve adını altın harflerle Türk tarihine yazdırmıştır. Türk sinemasının Sultan lakaplı oyuncusu, güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla tüm zamanların en iyi kadın oyuncuları arasında gösterilmekte ve sinema kariyerine başladığı ilk günden itibaren milyonlarca kişinin kalbini feth etmiş bir isimdir.

28 Haziran 1945 yılında dünyaya gelen Türk sinemasının unutulmaz ismi Türkan Şoray, oyunculuğun yanı sıra sanatın birçok dalında da farklı türden eserler vermiş ülkemizin en başarılı sanatçılarından biridir. Başarılı yaşamında; birçok film, kitap, senaryo ve yönetmenlik sığdıran Türkan Şoray, sanat hayatına dolaylı da olsa halen aktif olarak devam etmektedir.

2010 yılında UNİCEF tarafından Türkiye İyi Niyet Elçisi seçilen Türkan Şoray, gerçekleştirdiği birçok sosyal sorumluluk projesiyle de sevenlerinin gönlünü kazanmayı başarmıştır. Sanat yaşamı boyunca sayısız ödüle layık görülen Türkan Şoray, Türkiye’nin en başarılı ve en iyi kadın oyuncusu olarak anılmaktadır. Özellikle Yeşilçam’ın usta yönetmeni Atıf Yılmaz tarafından çekilen Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Kadir İnanır ve Ahmet Mekin ile göstermiş olduğu performans ile izleyenleri büyülemiştir. Türk sinema tarihinin en unutulmaz filmlerden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım hala birçok kişi tarafından izlenmektedir.

1960’lı yılların başında sinema kariyerine başlayan Türkan Şoray, bu tarihten sonra sayısız yapımda rol almış ve sinemanın birçok farklı dalında oynamıştır. Son yıllarda yönetmenlik ve senaryo çalışmalarında da bulunan Türkan Şoray, 2012 yılında Sinema ve Ben adlı otobiyografik bir kitap yayımlamış ve kitabın imza günü etkinliklerine Türkiye genelinden milyonlarca insan katılım göstermiştir.

Türkan Şoray’ın İlk Gençlik Yılları!

28 Haziran 1965 yılında İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuklarıdır. Türkan Şoray’ın baba taraf Kabartay Çerkezlerinden, anne tarafı ise Selanik kökenlidir. Türkan Şoray’ın Nazan ve Figen adından iki kız kardeşi daha vardır.

Fatih Kız Lisesinde eğitim gören Türkan Şoray, Annesi Meliha Şoray’ın destekleriyle sinemaya yönlendirilmiştir. Türkan Şoray yaklaşık 20 yıl boyunca Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanlarından olan Rüçhan Adlı ile bir birliktelik yaşamış ve bu birliktelikten dolayı Türkiye’nin gündeminde uzun süre yer almışlardı. Rüçhan Adlı’nın eşinden boşanmaması yüzünden ilişkilerine ara veren çift, Rüçhan Adlı’nın 1995 yılında hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden birleşmiş ve Türkan Şoray, Rüçhan Adlı’yı son anlarına kadar yalnız bırakmamıştır. 1983 yılında başarılı tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile evlenen Türkan Şoray, 1987 yılında evliliklerini sonlandırmıştır. Bu evliliklerinden dünyaya Yağmur adından bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Fatih Kız Lisesinde öğrenim gördüğü sırada sinemayla tanışan Türkan Şoray, Türk sinemasının sonraki yıllarında Panter Emel olarak anılacak Emel Yıldız ile bir film setine gitmiş ve burada Türker İnanoğlu’nun ısrarı üzerine ilk defa Yeşilçam kariyerine adım atmıştır. Bu tarihten sonra sürekli olarak yükselişe geçen sinema kariyeri, Türkan Şoray’ı Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer almasına neden olmuştur.

Türkan Şoray’ın Yeşilçam Kariyeri!

İstanbul Fatih Kız Lisesinde eğitim gördüğü sırada Yeşilçam ile tanışan Türkan Şoray, başta annesinin ve Türker İnanoğlu’nun teşvikiyle sinema kariyerine başlamıştır. Emel Yıldız (Panter Emel) ile bir film setine giden Türkan Şoray, burada tüm dikkatleri kendine çekmeyi başarmış ve 1960 yılında Köyde Bir Kız Sevdim filminde, Baki Tamer ile başrolü paylaşmıştır. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle daha ilk filminde birçok yönetmen ve yapımcının dikkatini çeken Türkan Şoray, kısa süre sonra Türkiye’nin en prestijli sinema ödüllerinden biri olan Altın Portakal Ödülüne layık görülmüştür.

Türkan Şoray’ın 1964 yılında başarılı yönetmen Metin Erksan’ın Acı Hayat filminde; Ekrem Bora ile başrolleri paylaşmış ve bu filmde sergilediği performansla sinema hayatında en önemli sıçrama tahtası olmuştur.

1968 yılında Türkan Şoray’ın ikinci defa Altın Portakal Ödülüne layık görüldüğü film ise Sait Faik Abasıyanık tarafından kaleme alınmış bir öykü olan Menekşeli Vadi isimli öyküden esinlenerek hazırlanan Vesikalı Yarim filmi olmuştur.

1977 yılında Kadir İnanır ve Ahmet Mekin ile başrollerini paylaştığı Türk sinemasının efsane filmlerinden biri olan, Atıf Yılmaz’ın eseri Selvi Boylum Al Yazmalım filminde rol aldıktan sonra Yeşilçam’ın efsane kadın sanatçıları arasında yerini almayı başarmıştır.

Sinema kariyerinden sonra Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde de rol alan Türkan Şoray, tüm seyircilerin kalbinde taht kurmayı başarmıştır. Türkan Şoray’ın oynadığı diziler; İkinci Bahar ve Tatlı Hayat Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasında ilk sırada yerini almaktadır.

Sinema kariyeri boyunca 203 filmde rol alan Türkan Şoray, ülke sinemasının gelişmesinde de oldukça büyük bir rol oynamıştır.

2012 yılında NTV Yayınlarından çıkan ve kendi hayat hikâyesini anlattığı Sinema ve Ben adlı kitabıyla da uzun süre konuşulmuş ve Türkiye genelinde düzenlenen imza günlerinde milyonlarca kişinin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır.

#türkan şoray kaç filmde oynamıştır #türkan şoray kızı #türkan şoray gençliği #türkan şoray şimdiki hali #türkan şoray annesi nereli #türkan şoray kaç yaşında #rüçhan adlı #türkiyenin en güzel gözleri Türkan Şoray Kimdir #türkan şoray aslen nereli
Yorumlar (0)
23°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Namaz Vakti 17 Temmuz 2019
İmsak 03:37
Güneş 05:27
Öğle 13:00
İkindi 16:56
Akşam 20:23
Yatsı 22:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 69
2. Başakşehir 34 67
3. Beşiktaş 34 65
4. Trabzonspor 34 63
5. Malatyaspor 34 47
6. Fenerbahçe 34 46
7. Antalyaspor 34 45
8. Konyaspor 34 44
9. Alanyaspor 34 44
10. Kayserispor 34 41
11. Çaykur Rizespor 34 41
12. Sivasspor 34 41
13. Ankaragücü 34 40
14. Kasımpaşa 34 39
15. Göztepe 34 38
16. Bursaspor 34 37
17. Erzurum BB 34 35
18. Akhisar Bld.Spor 34 27
Takımlar O P
1. Denizlispor 34 72
2. Gençlerbirliği 34 70
3. Hatayspor 34 67
4. Osmanlıspor 34 62
5. Gazişehir Gaziantep 34 59
6. Adana Demirspor 34 58
7. Altınordu 34 57
8. Ümraniye 34 53
9. Boluspor 34 49
10. Altay 34 47
11. İstanbulspor 34 43
12. Adanaspor 34 37
13. Giresunspor 34 36
14. Eskişehirspor 34 35
15. Balıkesirspor 34 34
16. Afjet Afyonspor 34 30
17. Elazığspor 34 25
18. Karabükspor 34 0
Takımlar O P
1. Man City 38 98
2. Liverpool 38 97
3. Chelsea 38 72
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 70
6. M. United 38 66
7. Wolverhampton 38 57
8. Everton 38 54
9. Leicester City 38 52
10. West Ham 38 52
11. Watford 38 50
12. Crystal Palace 38 49
13. Newcastle 38 45
14. Bournemouth 38 45
15. Burnley 38 40
16. Southampton 38 39
17. Brighton 38 36
18. Cardiff City 38 34
19. Fulham 38 26
20. Huddersfield 38 16
Takımlar O P
1. Barcelona 38 87
2. Atlético Madrid 38 76
3. Real Madrid 38 68
4. Valencia 38 61
5. Getafe 38 59
6. Sevilla 38 59
7. Espanyol 38 53
8. Athletic Bilbao 38 53
9. Real Sociedad 38 50
10. Real Betis 38 50
11. Deportivo Alaves 38 50
12. Eibar 38 47
13. Leganés 38 45
14. Villarreal 38 44
15. Levante 38 44
16. Real Valladolid 38 41
17. Celta de Vigo 38 41
18. Girona 38 37
19. Huesca 38 33
20. Rayo Vallecano 38 32

Gelişmelerden Haberdar Olun

@