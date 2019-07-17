Türkan Şoray kimdir? Aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?

Türk sinemasının en bilinen ve sevilen oyuncusu Türkan Şoray , Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yerini almış ve adını altın harflerle Türk tarihine yazdırmıştır. Türk sinemasının Sultan lakaplı oyuncusu, güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla tüm zamanların en iyi kadın oyuncuları arasında gösterilmekte ve sinema kariyerine başladığı ilk günden itibaren milyonlarca kişinin kalbini feth etmiş bir isimdir.

28 Haziran 1945 yılında dünyaya gelen Türk sinemasının unutulmaz ismi Türkan Şoray, oyunculuğun yanı sıra sanatın birçok dalında da farklı türden eserler vermiş ülkemizin en başarılı sanatçılarından biridir. Başarılı yaşamında; birçok film, kitap, senaryo ve yönetmenlik sığdıran Türkan Şoray, sanat hayatına dolaylı da olsa halen aktif olarak devam etmektedir.

2010 yılında UNİCEF tarafından Türkiye İyi Niyet Elçisi seçilen Türkan Şoray , gerçekleştirdiği birçok sosyal sorumluluk projesiyle de sevenlerinin gönlünü kazanmayı başarmıştır. Sanat yaşamı boyunca sayısız ödüle layık görülen Türkan Şoray, Türkiye’nin en başarılı ve en iyi kadın oyuncusu olarak anılmaktadır. Özellikle Yeşilçam’ın usta yönetmeni Atıf Yılmaz tarafından çekilen Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Kadir İnanır ve Ahmet Mekin ile göstermiş olduğu performans ile izleyenleri büyülemiştir. Türk sinema tarihinin en unutulmaz filmlerden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım hala birçok kişi tarafından izlenmektedir.

1960’lı yılların başında sinema kariyerine başlayan Türkan Şoray, bu tarihten sonra sayısız yapımda rol almış ve sinemanın birçok farklı dalında oynamıştır. Son yıllarda yönetmenlik ve senaryo çalışmalarında da bulunan Türkan Şoray, 2012 yılında Sinema ve Ben adlı otobiyografik bir kitap yayımlamış ve kitabın imza günü etkinliklerine Türkiye genelinden milyonlarca insan katılım göstermiştir.

Türkan Şoray’ın İlk Gençlik Yılları!

28 Haziran 1965 yılında İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuklarıdır. Türkan Şoray’ın baba taraf Kabartay Çerkezlerinden, anne tarafı ise Selanik kökenlidir. Türkan Şoray’ın Nazan ve Figen adından iki kız kardeşi daha vardır.

Fatih Kız Lisesinde eğitim gören Türkan Şoray, Annesi Meliha Şoray’ın destekleriyle sinemaya yönlendirilmiştir. Türkan Şoray yaklaşık 20 yıl boyunca Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanlarından olan Rüçhan Adlı ile bir birliktelik yaşamış ve bu birliktelikten dolayı Türkiye’nin gündeminde uzun süre yer almışlardı. Rüçhan Adlı’nın eşinden boşanmaması yüzünden ilişkilerine ara veren çift, Rüçhan Adlı’nın 1995 yılında hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden birleşmiş ve Türkan Şoray, Rüçhan Adlı’yı son anlarına kadar yalnız bırakmamıştır. 1983 yılında başarılı tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile evlenen Türkan Şoray, 1987 yılında evliliklerini sonlandırmıştır. Bu evliliklerinden dünyaya Yağmur adından bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Fatih Kız Lisesinde öğrenim gördüğü sırada sinemayla tanışan Türkan Şoray, Türk sinemasının sonraki yıllarında Panter Emel olarak anılacak Emel Yıldız ile bir film setine gitmiş ve burada Türker İnanoğlu’nun ısrarı üzerine ilk defa Yeşilçam kariyerine adım atmıştır. Bu tarihten sonra sürekli olarak yükselişe geçen sinema kariyeri, Türkan Şoray’ı Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer almasına neden olmuştur.

Türkan Şoray’ın Yeşilçam Kariyeri!

İstanbul Fatih Kız Lisesinde eğitim gördüğü sırada Yeşilçam ile tanışan Türkan Şoray, başta annesinin ve Türker İnanoğlu’nun teşvikiyle sinema kariyerine başlamıştır. Emel Yıldız (Panter Emel) ile bir film setine giden Türkan Şoray, burada tüm dikkatleri kendine çekmeyi başarmış ve 1960 yılında Köyde Bir Kız Sevdim filminde, Baki Tamer ile başrolü paylaşmıştır. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle daha ilk filminde birçok yönetmen ve yapımcının dikkatini çeken Türkan Şoray, kısa süre sonra Türkiye’nin en prestijli sinema ödüllerinden biri olan Altın Portakal Ödülüne layık görülmüştür.

Türkan Şoray’ın 1964 yılında başarılı yönetmen Metin Erksan’ın Acı Hayat filminde; Ekrem Bora ile başrolleri paylaşmış ve bu filmde sergilediği performansla sinema hayatında en önemli sıçrama tahtası olmuştur.

1968 yılında Türkan Şoray’ın ikinci defa Altın Portakal Ödülüne layık görüldüğü film ise Sait Faik Abasıyanık tarafından kaleme alınmış bir öykü olan Menekşeli Vadi isimli öyküden esinlenerek hazırlanan Vesikalı Yarim filmi olmuştur.

1977 yılında Kadir İnanır ve Ahmet Mekin ile başrollerini paylaştığı Türk sinemasının efsane filmlerinden biri olan, Atıf Yılmaz’ın eseri Selvi Boylum Al Yazmalım filminde rol aldıktan sonra Yeşilçam’ın efsane kadın sanatçıları arasında yerini almayı başarmıştır.

Sinema kariyerinden sonra Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde de rol alan Türkan Şoray, tüm seyircilerin kalbinde taht kurmayı başarmıştır. Türkan Şoray’ın oynadığı diziler; İkinci Bahar ve Tatlı Hayat T ürk televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasında ilk sırada yerini almaktadır.

Sinema kariyeri boyunca 203 filmde rol alan Türkan Şoray, ülke sinemasının gelişmesinde de oldukça büyük bir rol oynamıştır.