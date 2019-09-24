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Türkiye'nin En Güzellerinden Aslı Melisa Uzun Verdiği Pozla Instagram'ı Salladı!
Bundan 4 yıl önce Miss Turkey Universe seçilen ve dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Aslı Melisa Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerini mest eden bir fotoğraf yayınladı.
2015 Miss Universite güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Aslı Melisa Uzun, yaptığı paylaşımla yürek hoplattı.
Kıvraklığı Takdir Edildi
Instagram'ı Salladı
24 yaşında olan ve uzun yıllar boyunca bale ve jimnastik eğitimi alan Aslı Melisa Uzun bacağının birini elektrik direğine yaslayarak poz verdi. "Paralel" notu ekleyerek fotoğrafı paylaştı ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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