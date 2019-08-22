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Uğur Yücel'den ‘Azınlıkta Kaldık’ ile Kuşadası'nda kahkahalı geceler

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile turneye çıktı. Önceki akşam Kuşadası AVM Amfi Tiyatro’da izleyicisi ile buluşan Yücel, günümüze uyarladığı gösterisi ile seyircisini kahkahalara boğdu.

Magazin 22.08.2019, 11:31 Tuğçe Hanım
Uğur Yücel'den ‘Azınlıkta Kaldık’ ile Kuşadası'nda kahkahalı geceler

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile turneye çıktı. Önceki akşam Kuşadası AVM Amfi Tiyatro’da izleyicisi ile buluşan Yücel, günümüze uyarladığı gösterisi ile seyircisini kahkahalara boğdu.

Kerki Solfej’in açıkhava programı kapsamında Kuşadası’nda sahneye çıkan Uğur Yücel, sohbeti, esprileri ve şovlarıyla büyük beğeni topladı.

“BENİ URFA’DA SEZEN AKSU’YA BENZETTİLER”

Seneler önce bir film çekimi için Urfa’ya gittiğini ve Urfalıların misafirperverliğinden çok memnun kaldığını söyleyen Uğur Yücel oradaki bir anısını da seyircisiyle paylaştı. Yücel, “ Bir film çekimi için Urfa’da bulunuyordum. Sağolsunlar çok iyi baktılar bize. Bir gün bir dolma yapıp getirmişler ama içine de isot doldurmuşlar. Hevesle dolmayı yememle yanmam bir oldu. Dudaklarım şişti ağzım yandı konuşamadım bir süre. O halimle Sezen Aksu’ya benzemişim” diyerek alandaki herkesi güldürdü.

HEM GÜLDÜRDÜ HEM MÜZİK KEYFİ YAŞATTI

Gösterisinin bir bölümünde tencere, tava, damacana ve kovalarla müzik yapan Uğur Yücel, yeteneğiyle büyük alkış aldı.

UĞUR YÜCEL İLE SELFİE KEYFİ

İki saatten fazla sahnede kalan Uğur Yücel, enerjisi ile izleyen herkesi kendine hayran bıraktı. Uğur Yücel gösteri sonunda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı ve hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Sanatçının hayranları Uğur Yücel ile selfie keyfi diyerek espri yaptı.

UĞUR YÜCEL’İN KERKİ SOLFEJ İLE ÇIKACAĞI TURNE PROGRAMI

24 Ağustos Cumartesi Datça Amfi Tiyatro

25 Ağustos Pazar Bodrum Kale

27 Eylül Cuma Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu

28 Eylül Cumartesi Adana Çukurova Ünv. Açıkhava Tiyatrosu

22 Ekim Salı Mersin Yenişehir AKM

23 Ekim Çarşamba Kahramanmaraş M.Akif Ersoy Kültür Merkezi

25 Ekim Cuma Şalıurfa City AVM Kültür Merkezi

26 Ekim Cumatesi Gaziantep Şehit Kamil Kültür Merkezi

29 Ekim Salı Diyarbakır Büyükşehir Belediye kongre Merkezi

30 Ekim Çarşamba Malatya Kemal sunal Sahnesi

31 Ekim Perşembe Elazığ Fırat Üniversitesi AKM

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#Uğur Yücel #magazin #azınlıkta kaldık #kuşadası #Kuşadası AVM Amfi Tiyatro #kültür #sanat
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