Ünlü İsimler Vodafone Red First Partisinde ''Red First'' ile Tanıştı
Vodafone Red’in yeni ayrıcalıklar dünyası “Red First” Çeşme Cove Beach’de düzenlenen gecede tanıtıldı. İş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış simalarının buluştuğu gecede, ünlü oyuncu Timuçin Esen de orkestrası ile birlikte ilk kez sahne aldı.
Vodafone’un Çeşme Cove Beach’de düzenlediği Vodafone Red First Partisi’nde, Timuçin Esen, Buğra Gülsoy, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı Akçıl, Çiğdem Kayalı, Lal Denizli, Ceylan Çapa, Merve Oflaz, Esin Moralıoğlu, Ayşe Tolga, Rachel Araz gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim bir araya geldi. Müziklerini İskender Paydaş’ın yaptığı gecede, ünlü oyuncu Timuçin Esen de orkestrası ile birlikte ilk kez sahne aldı. Timuçin Esen; Müslüm Gürses’ten “Taşa Verdim Yanımı”, kendi albümü Mayhoş’tan “Kıyasıya”, İbrahim Tatlıses’ten “Mutlu Ol Yeter”, Cem Karaca’dan “Resimdeki Göz Yaşları” gibi parçalardan oluşan renkli bir repertuvar sundu ve başarılı performansıyla izleyenlerden tam not aldı.
Burası ilk olsun dedik
Gece öncesinde basın mensuplarını yanıtlayan Timuçin Esen, “Bu akşam 4-5 şarkılık mini bir konser sürprizim olacak. Zaten planlarım vardı, burası ilk olsun dedik” diye konuştu.
Yeni ayrıcalıklar dünyası “Red First
Gecede, Red’in yeni ayrıcalıklar dünyası “Red First” de tanıtıldı. Yüksek data kullanan Red’li müşteriler için “Öncelik sende” mottosuyla geliştirilen Red First ile kullanıcılara 40 GB mobil internet, 3 gün ücretsiz yurtdışı kullanım, ücretsiz Vodafone servisleri, ücretsiz Digiturk Play Eğlence Paketi veya Taraftar Paketi, akıllı cihazlar için %50 indirimli Cep Kurtaran sigortası, 7/24 hizmet veren özel müşteri temsilcisi gibi ürün ve hizmetlerin yanı sıra kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek ek ayrıcalıklar da sağlanıyor.
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