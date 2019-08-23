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Ünlü isimler,eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Kırıkkale’de 6 gün önce eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında bıçaklanan Emine Bulut’un ölümüyle ilgili şarkıcı Haluk Levent ile sosyal medya fenomenleri hesaplarından katil zanlısına tepki gösterdi.

Magazin 23.08.2019, 13:42 23.08.2019, 14:02
Ünlü isimler,eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Kırıkkale’de 6 gün önce eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında bıçaklanan Emine Bulut’un ölümüyle ilgili şarkıcı Haluk Levent ile sosyal medya fenomenleri hesaplarından katil zanlısına tepki gösterdi.

Kırıkkale’de 18 Ağustos Pazar günü bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba F.B. (43), Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine Bulut (38) ile tartışma yaşadı. F.B., 10 yaşındaki kızı F.B.B.’nin yanında eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne Emine Bulut ölmeden önce "Ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B.’nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu.

Kırıkkale Adliyesine sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Aralarında şarkıcı Haluk Levent ile sosyal medya fenomenlerinin olduğu ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından #EmineBulut hashtagları açarak izledikleri kan donduran cinayet görüntüleri sonrası tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepki gösteren ünlü şarkıcı Haluk Levent, "Bu ülkede kadın olmak! Çocuk olmak #EmineBulut ile ilgili tüm twitlerinizi okudum. @av_turgayozcan ve ekibi ile birlikte katile en ağır ceza verilmesi için uğraşacağız. Emine’nin evladı artık bizim evladımızdır! Ahbap’lar olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Haluk Levent #ünlü isimler #baba #eski eş #Emine Bulut #kırıkkale
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