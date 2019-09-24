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Ünlü Oyuncu Açıkladı: "15 Yaşımda Tecavüze Uğradım"

Dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, henüz 15 yaşındayken bir alkolik tarafından tecavüze uğradığını anlattı.

Magazin 24.09.2019, 12:13 24.09.2019, 12:29 Billdrt
Ünlü Oyuncu Açıkladı: "15 Yaşımda Tecavüze Uğradım"

Dünyaca ünlü yıldızlardan olan Demi Moore, anılarını yazdığı yeni kitab "Inside Out'ta' anlattığı bu cinsel saldırıyı "Good Morning America" isimli programda da anlattı.

Kitabını 1998 yılında hayatını kaybetmiş sorunlu annesinin yanında 3 kızı için ithaf etti. Amerikalı ünlü oyuncu, korkunç hadisenin henüz 15 yaşındayken bir gece evde yaşandığını ifade etti. O gece tanıdıkları yaşlı bir adamın evde bulunduğunu anlatan Moore, tecavüze uğradıktan sonra evin anahtarını yaşlı adama annesinin verdiği gerçeğiyle yıkıldığını dile getirdi.

Moore, tecavüzcüsünün saldırının sonrasında tecavüz eden kişinin kendisine dönerek söylediği 500 dolar için annen tarafından fuhuşa sürüklenmek karşısında kendini nasıl hissediyorsun” lafı üzerine de hayatının en büyük darbesini gördüğünü açıkladı. 

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