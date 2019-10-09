Ünlü Oyuncu Başörtülülere Hakaret Etti!

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, başörtülü kadın müşterilere hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Çakır üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Müşteki avukatları oturma düzeni üzerinden reddi hakim talebinde bulundu. Hakim, müşteki avukatlarının talebiyle birlikte "Sarılın, barışın diyecektim" dedi.

Duruşmada Yer Yetersizliği

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ilk ayağında 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen tutuksuz yargılanan Deniz Çakır ve müştekiler Ayşegül Yeşil, Emine Feyza Mazı, Vecibe Karadeniz ve Zeynep Yılmaz hazır olarak yerini aldı.

Salonda yer yetersizliği yaşanmasından dolayı duruşma hakimi, sanık hakimi; sanık kürsüsünde oturan Çakır'a avukatının yerine geçebilecek olduğunu belirtti. Yine yer yetersizliği sebebiyle ayakta kalan müştekilere ise hakim, sanık kürsüsünün arkasında yer alan sandalyelere oturabileceklerini belirtti.

Duruşmayı Ayakta Takip Ettiler

Çakır ve müştekilerin hakimin dediği gibi oturmasıyla birlilkte müşteki avukatları duruma itirazda bulundular. Avukatlr, müştekilerin oturtulduğu bölümün genelde sanıkların oturtulduğu kısım olduğunu ve bu sebepten dolayı müştekilerin burada oturmak istemediklerini ilettiler. Avukatların talebiyle müştekiler duruşmayı ayakta takip ederken, Çakır ise avukatının yanına oturdu.

Kimlik tespiti ardından savunma yapan Çakır, savcılığa verdiiği ifadenin arkasında lduğunu, dava konusu olayın yaşandığı dün doğum günü sebebiyle kafeye gittiğini ve o akşam doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla bir araya geldiğini, fakat yanlarında bulunan masaya gelen kadınların kendine yargılar tarzda baktığını, Normalde asla rahatsız olmayacağını fakat bu bakışın oldukça rahatsız edici olduğunu belirtti.

Bunun üzerine "ne var" tarzında bir mimikte bulunduğunu anlatan Çakır, bir süre sonra "bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz" tarzında çıkışlar yaşandığını, tartışmanın uzamasıyla birlikte arkadaşının telefonunu gösterdiğini ve fotoğraflarının çekilmediğini anlattı. Olayın sonrasında kendi telefonunda da inceleme yapıldığını dile getiren Çakır,bunların sadece basit bir tartışmadan öteye gitmediğini, ardından oradan kalktıklarını anlattı.

Çakır, duruşma hakiminin sorusuyla birlikte müştekilerin kendi yaşayışını, giyim tarzını, masadaki neşeli kahkahalı halini yargılar gibi oldukça kötü bir şekilde bakışla baktıklarından dolayı "Burası Atatürk Türkiye'si, niye her şeyime karışıyorsunuz burası Arabistan değil" şeklinde masasında bulunan arkadaşlarına serzenişte bulunduğunu ifade etti ve müştekilere karşı başörtü taktıklarından dolayı böyle bir söz kullanmadığını dile getirdi.

Savunmasnın sonrasında Çakır, hükmün açıklanmasını geri bırakılması talepleriin olmadığını belirtti ve sabıkasının olmadığını söyledi. Hakim, bunun üzerine başka bir asliye ceza mahkemesinde sabıka göründüğünü belirtti. Ardından Çakır ise o davanın trafikle ilgili olduğunu aktardı.