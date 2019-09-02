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Ünlü Oyuncu Cinsiyet Değiştirdi!
İlişki Durumu Karışık dizisiyle gündeme gelen oyuncu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi. Göğüslerini de aldırarak tamamen erkek görünümüne kavuşan oyuncunun yeni adı ise Atlas Karan oldu.
Berkay Oktay ve Seren Şirince ile birlikte İlişki Durumu: Karışık isimli dizide Gülendam isimli karakteri canlandıran Aybike Esin Tumluer'in 2 yıl önce cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiği ortaya çıktı.
Cinsiyet Değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Şule Yüksel Şenler Hanımefendi adına bir kütüphane ve müzeyi de en yakın zamanda açmak suretiyle, burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek suretiyle de inanıyorum ki kendilerini kabrinde çok da
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