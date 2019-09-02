Ünlü Oyuncu Cinsiyet Değiştirdi!

Berkay Oktay ve Seren Şirince ile birlikte İlişki Durumu: Karışık isimli dizide Gülendam isimli karakteri canlandıran Aybike Esin Tumluer'in 2 yıl önce cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiği ortaya çıktı.

Cinsiyet Değiştirdi

Aybike Esin Tumluer'in yeni ismi Atlas Karan oldu. İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı olarak rol alan Tumluer, yüzbinlerce hayranı olan oldukça başarılı bir oyuncu. 1988 yılında hayata gözlerini açan Aybike Esen Tumluer'in göğüslerini aldırdığı ortaya çıktı. Uzun zamandan beri arkadaşı olan Onur Akay, bu sabah aldığı telefonla şoka uğradığın söyledi.