Son Dakika
PANKOBİRLİK’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Kaş’taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
HDP’li Demirtaş’a tahliye kararı
Taş öğütme makinesine düşen işçiler yaralandı
Vidanjörün lastiği bomba gibi patladı
Günün özeti - 02 Eylül 2019
El Salvador’da geleneksel ateş topu festivali
Serbest piyasada altın fiyatları
Çalıntı araçta 46 kaçak göçmen yakalandı
Demirtaş’a bir davadan tahliye

Ünlü Oyuncu Cinsiyet Değiştirdi!

İlişki Durumu Karışık dizisiyle gündeme gelen oyuncu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi. Göğüslerini de aldırarak tamamen erkek görünümüne kavuşan oyuncunun yeni adı ise Atlas Karan oldu.

Magazin 02.09.2019, 17:30 Billdrt
Ünlü Oyuncu Cinsiyet Değiştirdi!
banner63

Berkay Oktay ve Seren Şirince ile birlikte İlişki Durumu: Karışık isimli dizide Gülendam isimli karakteri canlandıran Aybike Esin Tumluer'in 2 yıl önce cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiği ortaya çıktı.

Cinsiyet Değiştirdi

Aybike Esin Tumluer'in yeni ismi Atlas Karan oldu. İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı olarak rol alan Tumluer, yüzbinlerce hayranı olan oldukça başarılı bir oyuncu. 1988 yılında hayata gözlerini açan Aybike Esen Tumluer'in göğüslerini aldırdığı ortaya çıktı. Uzun zamandan beri arkadaşı olan Onur Akay, bu sabah aldığı telefonla şoka uğradığın söyledi.

Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@