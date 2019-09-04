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Ünlü Oyuncu Instagram'ı Salladı!
Sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan oyunculardan olan İrem Helvacıoğlu, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bikinili fotoğrafıyla binlerce beğeni ve yorum aldı.
ATV ekranlarında izleyicinin karşısına gelen Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrolü olan İrem Helvacıoğlu, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine bikinili pozunu paylaştı.
Helvacıoğlu son olarak toz pembe bikinisiyle verdiği pozları paylaştı ve Instagram'ı salladı. Toplam 2.800.000 takipçisi bulunan Helvacıoğlunun paylaşımı kısa süre içerisinde trendler listesine girdi.
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