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Ünlü Oyuncu Instagram'ı Salladı!

Sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan oyunculardan olan İrem Helvacıoğlu, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bikinili fotoğrafıyla binlerce beğeni ve yorum aldı.

Magazin 04.09.2019, 16:17 Billdrt
Ünlü Oyuncu Instagram'ı Salladı!
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ATV ekranlarında izleyicinin karşısına gelen Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrolü olan İrem Helvacıoğlu, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine bikinili pozunu paylaştı.

Sen Anlat Karadeniz'in oldukça yoğun ve tempolu geçen sezonunun sonrasında yaz aylarını tatil yaparak geçiren ve dinlenen Helvacıoğlu, bikinili paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü oyuncu, dün de beraber tatilde olduğu sosyal medya fenomeni Sebile Ölmez ile birlikte fotoğraflarını kalpli bir şekilde takipçilerine iletti.

Helvacıoğlu son olarak toz pembe bikinisiyle verdiği pozları paylaştı ve Instagram'ı salladı. Toplam 2.800.000 takipçisi bulunan Helvacıoğlunun paylaşımı kısa süre içerisinde trendler listesine girdi. 

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