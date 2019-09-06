Ünlü Oyuncu Mekanı Terk Etti!

"Aşk Tesadüfleri Sever 2" isimli filmin çekimleri bitti. Beykoz'da düzenlenen bir partide çekimlerin tamamlanması kutlandı. Oldukça eğlenceli ve keyifli bir şekilde başlayan parti, Nesrin Cavadzade'nin 2 saatlik gecikmesiyle birlikte Zuhal Olcay için oldukça tatsız bir şekilde tamamlandı.

Filmin Başrolü 2 Saat Gecikti

Basın toplantısı ile başlayacak olan söz konusu parti, filmin başrolü olan Nesrin Cavadzade'nin tam 2 saat geç gelmesiyle birlikte aynı orantıda geç yapıldı. Toplantıda ilk sözü alan Ömer Faruk Sorak, başrol oyuncusunun geç kalması sebebiyle oldukça sitemli konuştu. Zuhal Olcay ise direkt olarak basın toplantısını terk etti.

Mekanı Terketti

Zuhal Olcay'ı çıkışta yakalayan filmin yapımcısı İpek Sorak ise Olcay'dan geri dönmesini istedi. Sorak'ı kırmayan ünlü oyuncu partiye geri döndü ve muhabirlerle sohbet etti. Ardından ise siniri geçmeyen oyuncu verdiği röportaj sonrasında mekanı terk etti.