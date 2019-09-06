Son Dakika
İran ve Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
“Trabzonspor'un finansal yapısını düzeltmek için yoğun mesai harcadık“
Sigorta şirketleri, ilk yarıda 19,3 milyar TL tazminat üstlendi
Ordu'daki organize suç örgütü operasyonu
Gebelikte stres, çocukta kişilik bozukluğu riskini arttırıyor
Huawei P30 Pro'dan gece çekimlerinde üstün performans
THK borçları yapılandırılıyor
Yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik önlemleri
"Endüstriyel reklam" 124 bin kişiye istihdam sağlıyor
Erzurumlu gençler Zeka Gücü Sınıfı'nda Türkiye çapında proje üretti

Ünlü Oyuncu Mekanı Terk Etti!

Aşk Tesadüfleri Sever 2 isimli filmin ekibi, çekimlerin tamamlanmasını bir partiyle kutladı. Oyuncular arasında yer alan Zuhal Olcay, filmin başrol oyuncusu olan Nesrin Cavadzade'nin tam 2 saat geç kalması sebebiyle mekanı terk etti.

Magazin 06.09.2019, 10:35 06.09.2019, 11:03 Billdrt
Ünlü Oyuncu Mekanı Terk Etti!
banner63

"Aşk Tesadüfleri Sever 2" isimli filmin çekimleri bitti. Beykoz'da düzenlenen bir partide çekimlerin tamamlanması kutlandı. Oldukça eğlenceli ve keyifli bir şekilde başlayan parti, Nesrin Cavadzade'nin 2 saatlik gecikmesiyle birlikte Zuhal Olcay için oldukça tatsız bir şekilde tamamlandı.

Filmin Başrolü 2 Saat Gecikti

Basın toplantısı ile başlayacak olan söz konusu parti, filmin başrolü olan Nesrin Cavadzade'nin tam 2 saat geç gelmesiyle birlikte aynı orantıda geç yapıldı. Toplantıda ilk sözü alan Ömer Faruk Sorak, başrol oyuncusunun geç kalması sebebiyle oldukça sitemli konuştu. Zuhal Olcay ise direkt olarak basın toplantısını terk etti.

Mekanı Terketti

Zuhal Olcay'ı çıkışta yakalayan filmin yapımcısı İpek Sorak ise Olcay'dan geri dönmesini istedi. Sorak'ı kırmayan ünlü oyuncu partiye geri döndü ve muhabirlerle sohbet etti. Ardından ise siniri geçmeyen oyuncu verdiği röportaj sonrasında mekanı terk etti.

#magazin #Zuhal Olcay #Nesrin Cavadzade
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@