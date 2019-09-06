Flaş HaberGÜNDEM ÖZETİ / 6 Eylül 2019
Son Dakika
Ünlü Oyuncu Mekanı Terk Etti!
Aşk Tesadüfleri Sever 2 isimli filmin ekibi, çekimlerin tamamlanmasını bir partiyle kutladı. Oyuncular arasında yer alan Zuhal Olcay, filmin başrol oyuncusu olan Nesrin Cavadzade'nin tam 2 saat geç kalması sebebiyle mekanı terk etti.
"Aşk Tesadüfleri Sever 2" isimli filmin çekimleri bitti. Beykoz'da düzenlenen bir partide çekimlerin tamamlanması kutlandı. Oldukça eğlenceli ve keyifli bir şekilde başlayan parti, Nesrin Cavadzade'nin 2 saatlik gecikmesiyle birlikte Zuhal Olcay için oldukça tatsız bir şekilde tamamlandı.
Filmin Başrolü 2 Saat Gecikti
Mekanı Terketti
Zuhal Olcay'ı çıkışta yakalayan filmin yapımcısı İpek Sorak ise Olcay'dan geri dönmesini istedi. Sorak'ı kırmayan ünlü oyuncu partiye geri döndü ve muhabirlerle sohbet etti. Ardından ise siniri geçmeyen oyuncu verdiği röportaj sonrasında mekanı terk etti.
Yeni Sayımız