Son Dakika
Ünlü Oyuncu Müge Anlı'da Öyle Bir İtiraf da Bulundu ki...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynayan Serap Çelikunal, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te büyük itiraflarda bulundu.
ATV'nin en sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'da oynayan Adanalı Serap Çelikunal, Bipolar hastası olan 24 yaşındaki oğlunu bulabilmek adına Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programa katılım gerçekleştidi. Çelikunal'ın canlı yayında yaptığı itiraflar ise herkesi şaşırttı.
Oğlunun bugüne kadar asla bir gün dahi yanından ayrılmadığını dile getiren Çelikunal, 9 yaşında tiyatroya başlayan ve çok uzun süredir dizi filmlerde oynayan bir isim.
Çukurova Üniversitesi'nde memur olarak çalışan 24 yaşındaki oğlunu arayan Çelikunal birçok itiraf altına imza attı.
14 yaşında eşiyle kaçarak evlendiğini anlatan Çelikunal, toplam olarak 38 doğum yaptığını ve 28 çocuğunun öldüğünü belirtti.
İşte Çelikunal'ın itirafları...
Kayra yilmaz yucel 4 saat önce
Olum 28 bebe ne lan hahahah
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Kayra yilmaz yucel 4 saat önce
Olum 28 bebe ne lan hahahah
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
|İmsak
|05:07
|Güneş
|06:30
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:10
|Akşam
|18:51
|Yatsı
|20:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|5
|8
|7. Malatyaspor
|5
|7
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1
Yeni Sayımız