Ünlü Oyuncu Müge Anlı'da Öyle Bir İtiraf da Bulundu ki...

ATV'nin en sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'da oynayan Adanalı Serap Çelikunal, Bipolar hastası olan 24 yaşındaki oğlunu bulabilmek adına Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programa katılım gerçekleştidi. Çelikunal'ın canlı yayında yaptığı itiraflar ise herkesi şaşırttı.

Oğlunun bugüne kadar asla bir gün dahi yanından ayrılmadığını dile getiren Çelikunal, 9 yaşında tiyatroya başlayan ve çok uzun süredir dizi filmlerde oynayan bir isim.

Çukurova Üniversitesi'nde memur olarak çalışan 24 yaşındaki oğlunu arayan Çelikunal birçok itiraf altına imza attı.

14 yaşında eşiyle kaçarak evlendiğini anlatan Çelikunal, toplam olarak 38 doğum yaptığını ve 28 çocuğunun öldüğünü belirtti.

İşte Çelikunal'ın itirafları...