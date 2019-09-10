Ünlü Oyuncunun Babasına Veda! Son Yolculuğuna Uğurlandı...

Ünlü yönetmen ve oyuncu olan Müfit Can Saçıntı'nın Emekli astsubay olan babası Muhittin Saçıntı, haftasonunda gezmek ve tatil yapmak için geldiği memleketinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında kalbinin atması sağlanan Muhittin Saçıntı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunmayı başaramadı.

73 yaşındaki Saçıntı'nın cenazesi bugün sabah saatlerinde hastaneden alındı ve Gökçam köyüne götürüldü. Son kez baba ocağına getirilen merhumun cansız bedeni burada helallik alındıktan sonra cenaze namazının kılınacak olduğu köy camisine götürüldü ve namaz sonrasında köy mezarlığına defnedildi.

"Ben Babama Sevdiğimi Söyleyemedim"

Cenazede taziye kabulü yapan ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı, babasının hastaneye kaldırılmasıyla birlikte sosyal medya hesabı üzerinden "arkadaşlar ben babama sevdiğimi söyleyemedim, bunun için sevdiğini söyleyebilmek adına 2 film çekim" dedi. "Babamın Ceketi" isimli filmi televizyonda yayınlanırken de babasının kalbinin durduğunu belirtti.

Babalara sevdiğini söylemeyi ertelememek gerektiğini söylemişti. Cenazeye ünlü yönetmen Saçını'nın yanı sıra ailesi, yakınları ve meslektaşları katılım gerçekleştirdi.