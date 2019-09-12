Ünlü Oyuncunun Eşi Instagram'dan Tepki Gösterdi!

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 14 Şubat 2017'de Los Angeles'ta rüya gibi bir düğünle evlenmişlerdi. İkilinin bebekleri Efehan ise 5 Mayıs'ta hayata gözlerini açmıştı. Ünlü çif, bebekleri Efehan ile her mutlu anını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak takipçilerinin beğenisini sunan çiftten Abazi, bu kez yeni dizisi için boks eğitimi almak durumunda olan eşi Sayışman'ın vücudundaki morlukları paylaştı. Abazi bu duruma , "Tamam boks dedik, dizi dedik, odur şudur dedik kabul... Ama bu ne? Kocamı ne hale getirdin şampiyon" şeklinde eğlenceli bir dille tepki gösterdi.