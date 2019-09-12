Son Dakika
MHP'li Arzu Erdem, Bingöllüleri sevindirdi
Bursa sallandı!
MHP'li Sazak'tan 12 Eylül mesajı
Baran, “Faiz indirimi piyasaları rahatlatacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulacak komisyona Başkan Ergün’ü de seçti
Dünyada her 3 saniyede 1 kişi Sepsis nedeniyle ölüyor!
Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi’nden Adli Yıl açılış kokteyli
Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitimde işbirliği
Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sepsis tedavisini güçleştiriyor
Sincan'da okul kantinlerine denetim...

Ünlü Oyuncunun Eşi Instagram'dan Tepki Gösterdi!

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, yeni dizisi için boks eğitimi almakta olan eşinin vücudundaki morlukları paylaştı ve Instagram hesabından "kocamı ne hale getirdin" diyerek tepki gösterdi.

Magazin 12.09.2019, 17:29 Billdrt
Ünlü Oyuncunun Eşi Instagram'dan Tepki Gösterdi!
banner63

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 14 Şubat 2017'de Los Angeles'ta rüya gibi bir düğünle evlenmişlerdi. İkilinin bebekleri Efehan ise 5 Mayıs'ta hayata gözlerini açmıştı. Ünlü çif, bebekleri Efehan ile her mutlu anını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak takipçilerinin beğenisini sunan çiftten Abazi, bu kez yeni dizisi için boks eğitimi almak durumunda olan eşi Sayışman'ın vücudundaki morlukları paylaştı. Abazi bu duruma , "Tamam boks dedik, dizi dedik, odur şudur dedik kabul... Ama bu ne? Kocamı ne hale getirdin şampiyon"  şeklinde eğlenceli bir dille tepki gösterdi. 

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:50
İkindi 16:23
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@